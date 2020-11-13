陸生自殺亡 台教育部：將助親屬入境

中央社報道，11日晚間，一名就讀於台大的男學生將自己反鎖在宿舍內，校方和警消人員發現時已身亡。經查該男生為大陸籍學生，目前攻讀法律相關研究所，該陸生在房間桌上留下紙條，表示因長期失眠、壓力很大，才會選擇輕生，希望「大家不要多做臆測」。台灣教育部昨指出，目前在台親屬已協助處理後續事宜。

料採「外交泡泡」模式

陸委會昨日表示，對於事件深感遺憾。海基會表示，第一時間接獲校方通報，校方即與家屬取得聯繫，確認家屬來台意向。台灣教育部表示，將與陸委會、海基會持續保持聯繫，提供入境及檢疫相關事宜之必要協助。受到新冠疫情影響，日前長榮大學有馬來西亞籍女學生遇害，其親屬赴台採取類似「外交泡泡」模式，外界預計今次對陸籍學生家人也應會按此辦理。疫情趨緩時兩國或多國間同意劃定「旅行泡泡」（travel bubble），有限度開放入境，不用隔離14天。後衍生出「外交泡泡」、「經濟泡泡」。

台大3日第二宗學生自殺

這是台灣大學校園在3日內發生的第二宗學生自殺事件，9日一名女學生墮樓死亡。校方表示將針對性展開接觸關心行動，並全面檢視所有高樓和具潛在危險空間的防護措施。