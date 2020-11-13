內地冬季疫情料零星散發 衛健委：局部地區或現聚集性爆發

央視新聞報道，國務院聯防聯控機制昨舉行新聞發布會，國家衛健委副主任李斌表示，國家衛健委多次組織專家對冬季疫情形勢進行研判，認為目前全球疫情加速蔓延的形勢下，國家面臨的境外輸入病例導致本地傳播的風險增大，冬季將處於疫情零星散發狀態，局部地區可能發生聚集性疫情，同時冬季其他呼吸道傳染病進入高發期，重申疫情防控工作一刻不能放鬆。

日均輸入16宗 增45%

外交部副部長羅照輝也稱，截至目前中國從境外累計輸入新冠病毒病例多達3600多宗，特別是10月以來，輸入病例快速上升，目前日均輸入16.6宗，比9月增長45%；11月的首10天，輸入個案已有260宗。他還說，「這個冬天的確不好過，我們不能麻痹大意」。衛健委昨日通報，11日全國報告新增確診病例15例，其中境外輸入病例14例，天津則發現一宗本土個案。

天津冷凍產品驗出病毒 市場封控

天津市疾控中心表示，昨日上午，在金福臨冷凍批發市場一冷庫內排查發現一份混檢樣本新冠病毒核酸檢測呈陽性，目前該市場已被封控。4名暴露人員已實施集中隔離，核酸檢測結果均為陰性。新華社昨引述北京疫情防控工作會稱，北京嚴禁採購、銷售、使用未上傳追溯數據的進口冷鏈產品，並要求做好冷鏈等重點行業從業人員核酸檢測篩查覆蓋。河北張家口市、廊坊市、三河市、秦皇島市多地近日發出通告，要求做好疫情防控，並要求與接觸過天津出現疫情冷庫的有關人員主動登記。

廣州11日新增3例境外輸入無症狀感染者，其中一人在居家隔離期間驗出陽性。《南方日報》報道，該名24歲外國籍女子10月18日從摩洛哥出發，於10月20日飛抵廣州入境，11月10日社區衛生服務中心上門採樣檢測發現核酸陽性，即轉廣州市第八醫院隔離治療。

（抗疫新階段）