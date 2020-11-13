美次卿稱華5G技術監控全球 華使館斥謊言

路透社報道，克拉奇在巴西一個智庫演講時稱，中共對全球民主國家來說是「真實而迫切的威脅」。克拉奇還與巴西總統博索納羅的國家安全顧問海連諾(Augusto Heleno)會面，討論巴西的5G市場排除華為參與事宜。巴西政府周一（9日）表態支持美國提出的「乾淨網路」倡議。

中新社報道，中國駐巴西大使楊萬明隨即發Twitter批駁稱，克拉奇的對華攻擊充滿謊言，個別美國務院官員已成為欺騙的化身，美國政府正用行動向全世界暴露「美式民主」的虛偽。中國駐巴西使館發言人同日表示，堅決反對克拉奇污衊抹黑中國、離間中巴正常合作，並指出「乾淨網路」具歧視性、排他性和政治性，實際上是「骯髒網絡」，是美濫用國家安全概念，推行科技冷戰、數字霸凌的代名詞。

克拉奇下周五（20日）將率團與台灣官員舉行「美台經濟繁榮伙伴對話」，議程就包括5G「乾淨網路」。台灣外交部長吳釗燮昨日稱，台美雙方正在密切磋商，對話後有望簽署一份合作諒解備忘錄。他還表示，有信心相關對話將成為常態機制，不受美國總統大選結果影響。