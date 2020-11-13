澳洲油企：華商稱兩國關係僵持 擱置合作

澳洲稱接華通知 原木停進口中國

路透社報道，中國上周已暫停澳洲昆士蘭省原木進口。中國進口商說，官員召集他們非正式告知澳洲產品將在本月6日後面臨更多海關檢查，但官方否認。澳洲農業部官員上周對400家出口商發出警告，稱近期中國出現延遲通關情況，可能帶來商業損失，包括在上海等待通關時活龍蝦出現死亡。澳洲農業部長利特爾普勞德（David Littleproud）表示，正同維多利亞省木材行業合作加強原木的處理。澳洲林業產品協會表示，正就事件向中方尋求更多細節。

WPL此前一直在與中石油及數家中國二線油企談判，科爾曼周四（12日）透露，對方數月前告知由於中澳關係無法繼續推進，希望情況改善後再回到談判桌。

另外，法新社報道，印度國家海員工會秘書長舍朗(Abdulgani Serang)指出，載有23名印度船員及16萬多噸澳洲煤礦的印籍貨船MV Jag Anand，6月進入河北京唐港要求卸貨遭拒，一直停泊港內；另一艘有18名印度船員、運載澳洲煤炭的貨船Anastasia，8月3日起困在河北唐山市曹妃甸港。