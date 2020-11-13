韓正：國內大循環為主不是搞封閉

新華社報道，韓正（圖）表示，中國提出構建「新發展格局」，關鍵是堅持擴大內需這個戰略基點，使生產、分配、流通、消費更多依託國內市場，形成國民經濟良性循環。他強調，這決不是搞封閉的國內循環，而是推動更加開放的國內國際雙循環，中國將堅持實施更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放，依託中國大市場優勢，促進國際合作，實現互利共贏。

商務部擬再減「負面清單」

韓正表示，歡迎各國企業積極開拓中國市場，歡迎各國投資者來華投資興業，加大在中國的投資力度。他還提出5點倡議，包括加強全球抗疫合作，堅定維護多邊主義，深化全球科技合作，打造綠色合作伙伴關係，堅持推動普惠共贏。

商務部副部長錢克明昨晚在演講中也提及「新發展格局」，他透露商務部將著力做好5個方面的工作，包括進一步釋放市場的潛力、擴大市場准入、提升開放平台、推動共建「一帶一路」、完善開放規則。其中在市場准入方面，錢克明指，今年中國再次縮減外商投資准入負面清單，需審理獲得准入的外資企業已經不足1%，未來將繼續縮減負面清單，推動服務業等領域擴大開放，鼓勵和支持更多的跨國公司參與新基建和中西部建設。

澎湃新聞引述錢克明表示，商務部將進一步提升開放平台，「自貿試驗區、自由貿易港將在構建新發展格局中將發揮重要作用，我們將賦予自貿區更大改革自主權，支持自貿試驗區大膽試、大膽闖」。