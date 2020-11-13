出席上海浦東開發30周年慶祝大會 習：以浦東為龍頭 開放長江沿岸城市

研制「意見」賦予浦東新任務

新華社報道，習近平在講話中稱，浦東開發開放30年取得的顯著成就，為中國特色社會主義制度優勢提供了最鮮活的現實明證，為改革開放和社會主義現代化建設提供了最生動的實踐寫照。他提到，中央正在研究制定《關於支持浦東新區高水平改革開放、打造社會主義現代化建設引領區的意見》，未來將賦予浦東改革開放新的重大任務，要浦東「堅持穩中求進工作總基調，勇於挑最重的擔子、啃最硬的骨頭，努力成為更高水平改革開放的開路先鋒、全面建設社會主義現代化國家的排頭兵」。

習近平強調，要全力做強創新引擎，打造自主創新新高地。加強基礎研究和應用基礎研究，加速科技成果向現實生產力轉化，提升產業鏈水平。要在基礎科技領域作出大的創新，在關鍵核心技術領域取得大的突破。深化科技企業創新體制改革，發揮企業在技術創新中的主體作用。

他還提出，要加強改革系統集成，激活高質量發展新動力。聚焦基礎性和具有重大牽引作用的改革舉措；在改革上率先試、出經驗，探索開展綜合性改革試點，統籌推進重要領域和關鍵環節改革。此外，還要求浦東深入推進高水平制度型開放，增創國際合作和競爭新優勢，以及增強全球資源配置能力，服務構建新發展格局，努力成為國內大循環的中心節點和國內國際雙循環的戰略鏈接等。

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會後參觀浦東展覽館

上海市委書記李強主持大會，包括中央辦公廳主任丁薛祥、國務院副總理劉鶴、中央組織部長陳希、國家發改委主任何立峰等人出席。習近平等昨天上午還參觀了設於浦東展覽館的「在國家戰略的引領下——浦東開發開放30周年主題展」。翻查資料，在2000年浦東開發開放10周年時，紀念活動僅由上海市委市政府主導舉辦，並由時任市委書記黃菊講話；20周年紀念大會規模亦相似，由時任市委書記的俞正聲講話。

在上世紀80年代初期，浦東仍是遍佈農田、交通難以抵達的「大農村」。國務院在1986年批復上海開發浦東的構想，1990年設立陸家嘴金融貿易區等3個開發區。至今30年，浦東經濟總量從1990年約60億元人民幣（下同），躍升至2019年逾1.2萬億元，增長210倍。浦東也因此被視為深圳經濟特區之外的中國改革開放一大重要標誌。

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