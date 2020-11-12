美台下周經濟對話 台派團赴華府晤次卿

【明報專訊】美國國務卿蓬佩奧周二（10日）宣布，「美台經濟繁榮伙伴對話」下周五（20日）舉行，由美國在台協會（AIT）和駐美國台北經濟文化代表處主辦，美國國務院主管經濟事務的國務次卿克拉奇（Keith Krach）將會出席。台方表示，經濟部次長陳正祺將率團前往華盛頓，經濟部長王美花和行政院政務委員鄧振中則在台北同步參與視像會議。
蓬佩奧：經濟關係壯大 陸方斥台挾洋自重
路透社和中央社報道，蓬佩奧在記者會中表示，這場對話表明美台經濟關係堅強而持續壯大，內容將包括安全供應鏈和5G乾淨網絡等。台灣經濟部透露，雙方將就全球健康安全、科學與技術、5G乾淨網絡、供應鏈、投資審查、基建及能源等議題展開討論，「彰顯台美在全球經濟戰略伙伴關係下，將可結合彼此優勢進行更緊密更全面的合作」。
台總統蔡英文昨表示，對話不僅象徵台美關係的進步，也證明打「國際盃」不是紙上談兵。台外交部形容，這次對話是台美經濟關係的重大里程碑。
大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨稱，堅決反對台美展開任何形式的官方往來，批評民進黨當局挾洋自重，打着「經濟」、「商業」的幌子同美國發展關係，只會陷入進一步任由美方宰割的境地，損害台灣同胞的利益。
中國外交部發言人汪文斌表示，敦促美方停止與台進行任何形式的官方往來與接觸，停止提升美台實質關係，慎重妥善處理涉台問題，不向「台獨」勢力發出任何錯誤信號，強調任何挾洋自重、妄圖破壞兩岸關係的圖謀和行徑注定不會得逞。