美台下周經濟對話 台派團赴華府晤次卿

蓬佩奧：經濟關係壯大 陸方斥台挾洋自重

路透社和中央社報道，蓬佩奧在記者會中表示，這場對話表明美台經濟關係堅強而持續壯大，內容將包括安全供應鏈和5G乾淨網絡等。台灣經濟部透露，雙方將就全球健康安全、科學與技術、5G乾淨網絡、供應鏈、投資審查、基建及能源等議題展開討論，「彰顯台美在全球經濟戰略伙伴關係下，將可結合彼此優勢進行更緊密更全面的合作」。

台總統蔡英文昨表示，對話不僅象徵台美關係的進步，也證明打「國際盃」不是紙上談兵。台外交部形容，這次對話是台美經濟關係的重大里程碑。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨稱，堅決反對台美展開任何形式的官方往來，批評民進黨當局挾洋自重，打着「經濟」、「商業」的幌子同美國發展關係，只會陷入進一步任由美方宰割的境地，損害台灣同胞的利益。

中國外交部發言人汪文斌表示，敦促美方停止與台進行任何形式的官方往來與接觸，停止提升美台實質關係，慎重妥善處理涉台問題，不向「台獨」勢力發出任何錯誤信號，強調任何挾洋自重、妄圖破壞兩岸關係的圖謀和行徑注定不會得逞。