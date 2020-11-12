涉與國企爭地 河北敢言企業家被捕 警指孫大午尋釁滋事破壞生產經營 凌晨拉人

孫大午現年66歲，籍貫河北保定，1984年創辦經營養殖、加工等行業的大午集團，經常因評議時事而引發關注，是內地敢言的民營企業家（見另稿）；1995年曾任保定市人大代表。

有消息人士向本報證實，昨（11日）凌晨1時許，大批跨區辦案的高碑店市警員，於大午集團公司社區帶走孫大午和多名集團高層。有當地人士透露，孫被逮捕的導火線，與大午集團今年8月4日與同省徐水區國營農場的土地糾紛有關。警方通報稱孫大午等人涉「尋釁滋事、破壞生產經營等」，被刑事拘留。破壞生產經營罪最高可囚7年。

8月國企派人拆樓

員工阻止被警驅散

大午集團微博公眾號「大午采風」早前披露，8月4日清晨，徐水國營農場人員駕駛挖掘機、吊車，準備拆除大午集團辦公大樓，大午員工和附近的郎五莊村民趕到現場阻止。網傳短片顯示，警方組成人牆防止民眾突破防線以阻撓拆樓，其間警方與村民爆發肢體衝突，並施放煙霧彈與辣椒水。大午員工隨後到當地公安局和徐水區政府示威。

《新京報》引述大午集團李姓員工報道，集團各子公司的法人代表、集團總經理等約20多人已被帶走。自由亞洲電台稱，大午集團已被官方接管。

土地糾紛60年未解

涉事土地糾紛可追溯至上世紀60年代，徐水國營農場佔用郎五莊村（大午集團所在地）與周邊村落的土地而起。孫大午今年8月曾在網上發文，指控徐水國營農場「侵佔郎五庄村土地2400畝」，村民未獲應有賠償。《中國經營報》報道則稱，大午集團因發展需要，以郎五莊名義向徐水國營農場索地。

有消息人士向本報表示，孫大午等人被拘捕後，當地有執法機構到企業內部搜查。消息人士稱，8月的衝突到昨日才作拘捕，「應該是經過前期偵查，掌握了相關證據」；而跨區辦案是「為了避免被外界認為是打擊報復」。

公開資料顯示，孫大午最近一次在公開場合出現，是10月30日在大午集團內部培訓會上，討論品牌建立等事宜；其個人微博最後更新是周二下午2時24分。

「養雞狀元」創億元企業

據公司資料查詢網站「天眼查」顯示，河北大午農牧集團有限公司成立於1996年，註冊資本8000萬元（人民幣，下同）。公開資料顯示，孫大午以1000隻雞和50頭豬起家，1996年曾獲河北省「養雞狀元」稱號。如今該集團佔地133萬平方米，固定資產1.2億元，年產值1.5億元，經營範圍涵蓋食品加工、養殖、旅遊、教育、醫療等，員工逾千。2003年，孫大午因向農民借款，被徐水區法院以非法吸收公眾存款罪判囚3年、緩刑4年，罰款10萬元，另對大午集團罰款30萬元。

明報記者

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