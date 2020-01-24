奮鬥者潛10909米 抵海洋最深 締中國載人深潛紀錄

海深等於珠峰與華山高度總和

馬里亞納海溝（Mariana Trench）被稱為「地球第四極」，位於菲律賓東北、馬里亞納群島附近的太平洋底。全長2550公里，平均寬70公里，海溝最深處的地方約為11000米，是已知的海洋最深處，相當於珠穆朗瑪峰頂上再疊一座西岳華山的海拔高度。這裏水壓高、完全黑暗、溫度低、含氧量低，且食物資源匱乏，因此成為地球上環境最惡劣的區域之一。

央視新聞報道，昨日清晨4時50分，「奮鬥者」號從母船放出；7時42分，「奮鬥者」號順利突破一萬米的海底深度，隨之海試現場指揮部爆發出熱烈歡呼聲。到8時12分，「奮鬥者」在馬里亞納海溝成功到達底部，深度10909米，超過2012年3月26日荷里活導演卡梅隆搭乘的「深海挑戰者」號下潛到達的10898.5米，創造中國載人深潛新紀錄。

約3小時到達 海底探樣6小時

該深度的水壓超過110兆帕，相當於2000頭非洲象踩在一個人的背上。項目是在綜合考慮潛水器速度、姿態和海底地質情况下，讓「奮鬥者」號在海底著陸，以便進行科考和作業。到達底部之後，「奮鬥者」號在海底進行包括採樣在內的海底作業、巡航等環節，時間持續6個小時，這也是「奮鬥者」號在海底設計最長的作業時間。

「萬米的海底，妙不可言。希望我們能夠通過奮鬥者的畫面，向大家展示萬米海底。」「奮鬥者」號海試現場指揮部傳來萬米深海潛航員的聲音。潛航員還透露：「我們現在正在近底航行觀察」，「海底有很多不明的體積比較小的海參，現在具體觀察尋找比較有價值的生物和觀測機制。」

2010年7月，中國第一台自主設計研製載人潛水器「蛟龍號」下潛深度達到3759米，中國成為繼美、法、俄、日後，世界上第五個掌握3500米深度載人深潛技術的國家。今年10月27日，「奮鬥者」號曾在馬里亞納海溝成功下潛達到10058米。