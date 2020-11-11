進博會意向成交5600億 增2.1%

《第一財經》引述進博局副局長孫成海表示，本屆進博會展示新產品、新技術、新服務411項，世界500強及行業龍頭企業連續參展比例近80%，多個國家部委繼續推出稅收優惠、通關便利、市場准入等支持政策。其中以食品及農產品展區參展企業數量最多，有來自93個國家的1264家企業參展；汽車展區則有世界前七大整車集團悉數到場。500強和行業龍頭企業參展面積超過90%；醫療器械及醫藥保健展區新產品新技術首發數量最多，總數超過120件，製藥行業排名前10和醫療器械行業排名前14的企業全部參展。會期內通過結合線下線上的方式，2000多家參展商和採購商達成合作意向861項，累積意向成交726.2億美元。

官媒：數百家企業報名下屆進博

上海市政府副秘書長尚玉英表示，已有來自英國、法國、墨西哥等11個國家的41類展品有意向展後轉入特殊監管區開展跨境電商業務。目前，嬰幼兒配方乳粉臨時審批、汽車保稅展示交易、允許展品展後轉入特殊監管區開展跨境電商業務等19項支持政策，都已落地實施，效果顯著。

央視報道稱，本屆進博會傳遞中國堅定擴大開放、共享中國市場信號。截至目前，已有數百家企業報名、簽約參展第四屆進博會。