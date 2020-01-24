中美WHA角力 邀台提案擱置 美方稱可受益台抗疫經驗 北京斥政治操弄

世衛一連6日召開在5月被迫縮短的年度世衛大會（WHA），首日對台灣參與提案的討論成為焦點。中央社報道，在上述提案分別於WHA復會總務委員會及全會「二對二辯論」後，美國駐聯合國日內瓦分部常任代表布倫博格（Andrew Bremberg）發布3分鐘影片撐台。布倫博格提到，台灣是民主典範、慷慨捐贈者及正面力量，是全球面對疫情嚴峻挑戰時的重要伙伴；「台灣（防疫）模式」成功守護2300萬台灣人的健康安全，將台灣納入世衛將使全世界受益於台灣的防疫經驗。

美代表：台排除在外並不合理

布倫博格又稱，WHA讓某些人將公共衛生議題政治化，而解決方式很簡單，就是世衛秘書長譚德塞應該邀請台灣以觀察員身分參與。與2016年前相比，台灣現因民選政權改變而被排除在外，並不合理。

中國代表：必須遵循一中原則

在中國大陸代表強烈反對下，WHA最終作出拒絕將台灣與會提案列入大會議程決定。據中國駐聯合國日內瓦辦事處消息，中國常駐日內瓦代表團發言人劉玉印稱，該決定符合聯合國大會及WHA相關決議要求，強調台灣參加WHA必須遵循一中原則。

劉玉印表示，「台灣人民是我們的骨肉同胞，中國中央政府採取一切必要措施確保台灣同胞健康福祉。新冠肺炎疫情爆發以來，我們最先邀請台灣衛生專家赴湖北武漢考察，截至目前向台灣地區通報疫情信息共計245次。」

台灣本身設有《國際衛生條例》聯絡點，可及時從世衛獲取並發布疫情信息。經中方同意，世衛秘書處分別於今年2月、4月和10月向台灣專家通報全球疫情情况。台灣還加入了由全球疫苗免疫聯盟、世衛等共同牽頭發起的「新冠肺炎疫苗實施計劃」。

劉玉印表示，台灣獲取各種疫情防控信息渠道暢通有效，確保無論是島內還是國際上發生公共衛生事件，台灣都可以及時有效應對。他又批評，「台灣當局宣稱所謂『國際防疫缺口』 ，不過是圖謀參加WHA、拓展所謂『國際空間』 的藉口，其借疫情搞政治操弄的圖謀昭然若揭。」他最後並奉勸有關國家停止任何挑戰一中原則的行徑。

蔡英文：台灣永不放棄

台灣總統蔡英文前日曾透過facebook帖文稱，如果世衛因為北京干預，持續拒絕台灣的參與，那麼不僅會喪失全球團結抗疫的機會，也喪失了世衛宣稱的Health For All（人人要健康）理念。她強調，台灣不會停止努力，永不放棄每一個能證明Taiwan Can Help的機會。

（抗疫新階段）

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