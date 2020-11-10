「學生工」加班返夜違規 蘋果停和碩新業務合作

澎湃新聞報道，和碩在位於上海和昆山的兩家工廠分別是昌碩科技（上海）有限公司和世碩電子（昆山）有限公司。每年秋天是iPhone生產旺季，也是工廠最缺人時期。上述工廠有學生工實習工作期間加班、上夜班等，違反法規。

對於事件，和碩在聲明中承認：「近期客戶在進行稽查程序中，發現和碩上海及昆山廠區有部分學生工上夜班、加班及從事與主修無關的工作內容，違反當地法令與規範。」聲明迴避學生工數量，僅強調將員工調離產線，並與客戶及第三方專業機構合作做妥善的安排，協助學生返回家中或學校，及提供合理的報酬和必要支持與照顧。

蘋果：偽造文件 和碩炒涉事高管

蘋果公司也回應事件，稱和碩在項目中把學生工錯誤分類，偽造文件掩蓋違反蘋果準則的行為，包括存在允許實習生上夜班及有些實習生的工作內容與其專業無關等情况，但並沒有發現強迫勞動或僱用童工。蘋果稱：「已將和碩置於觀察期，在完成所有必須糾正措施前，不會與其進行任何新業務的合作。」蘋果聲明還透露，和碩已解聘涉事的項目高管。