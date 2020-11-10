17歲女研大閘蟹增膏 獲頂尖科學家會頒獎

研大閘蟹基因創生命科學先河

澎湃新聞報道，第三屆世界頂尖科學家大會10月31日在上海舉行，包括61名諾貝爾獎得主在內的全球頂尖科學獎項得主出席。另外還有從全中國遴選的55名科學少年受邀參加大會，來自杭州第二中學高二級的李依庭就是其中一人。大會由世界頂尖科學家協會發起、上海市政府主辦。

李依庭是中國科協和教育部共同組織的「英才計劃」項目優秀學員、全國小科學家代表，她還憑自己的科研成果，獲得「世界頂尖科學家協會優秀小科學家」稱號。

在去年暑假，李依庭成功報名了學校的生物競賽團隊，更有機會加入浙江大學教授的團隊，走進實驗室，完成課題。李依庭口中的課題，就是她在科學家大會上展示的科研成果「中華絨螯蟹精巢連接蛋白innexin的分子克隆與分析」。前述報道稱，這是生命科學史上對中華絨螯蟹「無脊椎連接蛋白」（innexin）的首次研究，被認為有很高價值。

李依庭表示，這是一個生殖生物學方向的課題，研究無脊椎動物精子發生的安全性，精子如何能正常成熟，「通俗點說，中華絨螯蟹就是我們吃的大閘蟹。大家都喜歡吃公蟹的蟹膏，從生物學角度看就是大閘蟹的精巢、睾丸和附睾部分。我研究的是大閘蟹精巢中重要的連接蛋白innexin，可以選育產膏量多的大閘蟹，吃起來口感會更好。」

在論壇的「小科學家展」環節中，李依庭與論壇副主席萊維特先生分享了研究成果，「他建議我可以從innexin蛋白的組織特性和病理藥理等方面做進一步研究，這給了我很大的啟發，我們不能僅僅是建造基礎科學這一空中樓閣，應該將研究成果應用到實用科學中去」。

除科學優異 亦是「文學之星」

除了在生命科學方面取得優異成績，李依庭還是個文學少女。在剛剛結束的第十四屆浙江省少年文學之星徵文比賽中，她從眾多參賽者中脫穎而出，獲得「少年文學之星」稱號，高中組只有3人入選。