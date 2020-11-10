曾運冷凍食品 天津貨車司機確診 上海機場行李搬運工染疫 進博會不受影響

【明報專訊】天津昨天（9日）新增一宗涉疫冷庫關聯無症狀病例，為曾到冷庫取貨的貨車司機。疫情由上月入境的冷凍食品傳播，再次印證病毒可在低溫環境長時間存活；國務院應對疫情聯防聯控機制綜合組就此發布嚴控進口冷鏈食品風險通知（見另稿）。上海昨亦報告一宗新病例，為浦東機場行李搬運工。
明報記者
國家衛健委昨通報，前日，內地新增確診病例33宗，本土病例1宗發生在天津。津雲新聞報道，據天津防控指揮部通報，確診的張姓貨車司機47歲，河南人，臨時居住地為濱海新區臨港路。張男於上周四（5日）上午駕駛貨車到中新天津生態城海聯冷庫裝載冷鏈（冷凍冷藏供應鏈）食品，6日上午到達河南濮陽某食品廠卸貨，下午返回河南家中。翌日駕車離家，經過河北平鄉吃飯以及裝貨後返津。
天津7日接到山東德州通報，稱由天津發往當地的冷凍豬手新冠病毒核酸檢測呈陽性，天津當局隨即展開調查。涉事海聯冷庫一名裝卸工人前天已確診。當日上午，當局通過排查聯絡到張男，當時張男駕車回到天津靜海區唐官屯服務區。他其後從服務區被轉運至靜海區人民醫院隔離，於昨天確診，目前無發熱、咳嗽。
天津宣布，自9日24時（今天零時）起，將近日新增病例居住及工作地點所在的濱海新區漢沽街、中心漁港冷鏈物流區A區和B區劃定為中風險地區，將強化對該地區環境和重點人群健康監測，採取嚴控出入、限制商業營業、開展全員核酸檢測等措施。
新冠病毒冷凍下可存活逾20天
《健康時報》指出，此次涉疫凍豬手從德國不來梅港出發，自上月19日抵達天津港，至本月7日在山東抽檢發現核酸陽性，在冷鏈狀態下存活長達近20天。
上月青島疫情溯源，從確診者接觸過的進口冷凍鱈魚包裝陽性樣本中檢測分離到活病毒，為世界上首次找到充分證據鏈，表明新冠病毒可由物傳人、冷凍條件可長期存活。新加坡和愛爾蘭的研究團隊今年8月發表的一項研究也顯示，新冠病毒可在4℃及零下20℃的條件下存活21天。
前述報道引述江蘇無錫江南大學教授、食品安全與質量控制研究所所長姚衛蓉稱，病毒等微生物在零下18℃的冷凍運輸環境下不會被凍死也不會生長繁殖，解凍到室溫後就能恢復活性。
上海確診工人沒接觸冷凍食品
另據上海衛健委通報，昨天確診病例51歲王姓男子居住在浦東新區祝橋鎮江鎮社區營前村，前天出現發熱、鼻塞、乏力等症狀，獨自騎電動單車至浦東新區人民醫院就診，昨天被轉至上海市公共衛生臨牀中心隔離治療。營前村目前被列為中風險地區。
王男自述，他自4月8日起在浦東機場西區航司貨運站從事搬運工作，至今未曾離滬，發病前14天亦無到過中高風險地區或接觸新冠確診者，近3個月內無去過其他醫療機構就診。目前，其26名密切接觸者首次核酸採樣呈陰性。
正值上海進博會舉行，當局表示，據目前調查情况，王男近期沒有接觸過冷凍食品，其從事的工作與確診前的行動軌迹亦與進博會沒有關聯，稱進博會疫情防控工作平穩有序。
（抗疫新階段）
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