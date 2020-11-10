曾運冷凍食品 天津貨車司機確診 上海機場行李搬運工染疫 進博會不受影響

明報記者

國家衛健委昨通報，前日，內地新增確診病例33宗，本土病例1宗發生在天津。津雲新聞報道，據天津防控指揮部通報，確診的張姓貨車司機47歲，河南人，臨時居住地為濱海新區臨港路。張男於上周四（5日）上午駕駛貨車到中新天津生態城海聯冷庫裝載冷鏈（冷凍冷藏供應鏈）食品，6日上午到達河南濮陽某食品廠卸貨，下午返回河南家中。翌日駕車離家，經過河北平鄉吃飯以及裝貨後返津。

天津7日接到山東德州通報，稱由天津發往當地的冷凍豬手新冠病毒核酸檢測呈陽性，天津當局隨即展開調查。涉事海聯冷庫一名裝卸工人前天已確診。當日上午，當局通過排查聯絡到張男，當時張男駕車回到天津靜海區唐官屯服務區。他其後從服務區被轉運至靜海區人民醫院隔離，於昨天確診，目前無發熱、咳嗽。

天津宣布，自9日24時（今天零時）起，將近日新增病例居住及工作地點所在的濱海新區漢沽街、中心漁港冷鏈物流區A區和B區劃定為中風險地區，將強化對該地區環境和重點人群健康監測，採取嚴控出入、限制商業營業、開展全員核酸檢測等措施。

新冠病毒冷凍下可存活逾20天

《健康時報》指出，此次涉疫凍豬手從德國不來梅港出發，自上月19日抵達天津港，至本月7日在山東抽檢發現核酸陽性，在冷鏈狀態下存活長達近20天。

上月青島疫情溯源，從確診者接觸過的進口冷凍鱈魚包裝陽性樣本中檢測分離到活病毒，為世界上首次找到充分證據鏈，表明新冠病毒可由物傳人、冷凍條件可長期存活。新加坡和愛爾蘭的研究團隊今年8月發表的一項研究也顯示，新冠病毒可在4℃及零下20℃的條件下存活21天。

前述報道引述江蘇無錫江南大學教授、食品安全與質量控制研究所所長姚衛蓉稱，病毒等微生物在零下18℃的冷凍運輸環境下不會被凍死也不會生長繁殖，解凍到室溫後就能恢復活性。

上海確診工人沒接觸冷凍食品

另據上海衛健委通報，昨天確診病例51歲王姓男子居住在浦東新區祝橋鎮江鎮社區營前村，前天出現發熱、鼻塞、乏力等症狀，獨自騎電動單車至浦東新區人民醫院就診，昨天被轉至上海市公共衛生臨牀中心隔離治療。營前村目前被列為中風險地區。

王男自述，他自4月8日起在浦東機場西區航司貨運站從事搬運工作，至今未曾離滬，發病前14天亦無到過中高風險地區或接觸新冠確診者，近3個月內無去過其他醫療機構就診。目前，其26名密切接觸者首次核酸採樣呈陰性。

正值上海進博會舉行，當局表示，據目前調查情况，王男近期沒有接觸過冷凍食品，其從事的工作與確診前的行動軌迹亦與進博會沒有關聯，稱進博會疫情防控工作平穩有序。

（抗疫新階段）

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