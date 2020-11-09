包裹被阻入校 青島校稱因黑社會干擾

需付費代取隔牆「空投」

據大眾網報道，學生稱此前可進入校園的「菜鳥驛站」已與學校終止合作，校方又因疫情封閉管理，令除郵政快遞（EMS）和京東快遞外的速遞公司均不能進入校園。學生取包裹需長時間排隊，或由速遞員隔着高牆扔進校園，甚至要支付2至10元人民幣請校內從事「代取服務」的學生幫忙。青島工學院上周五（6日）發布「告學生書」，稱「受校外黑惡勢力干擾，三通一達（申通、中通、圓通、韻達）與順豐快遞一直無法進入校園」，並號召學生集體向速遞公司投訴。

原合作驛站：學校逼還經營權

菜鳥驛站業務經理郭勇則稱，有人逼其交出經營權。網絡流傳的微信截圖顯示，校方一邊禁止學生使用驛站，一邊禁止速遞員進入校園，目的是迫使學生集體投訴速遞公司，讓速遞公司與菜鳥驛站決裂。但校方否認，稱學校不收速遞公司和學生任何費用；又說因學校有一萬多人，速遞業務會涉及一些人的利益。目前此事已報案，警方正在調查。

青島工學院前日表示，順豐快遞、德邦物流已受學校邀請進駐。中通和韻達兩家速遞公司將於今日進駐。此外，校方亦表示正與申通、圓通等速遞公司積極溝通。