進博達成逾800合作意向 去年同期千餘項 港商願為參展隔離28日

中通社報道稱，在本屆進博會來自數千家參展企業中，日本參展企業數量最多，美國企業展覽總面積最大。來自47個「一帶一路」沿線國家和地區的500多家企業前來參展，展覽面積近4萬平方米。意大利、葡萄牙、巴基斯坦、斐濟和匈牙利等國通過進博會官網，以圖片和視像形式網上展示本國風土人情和發展投資機遇。

日本參展企業最多 美總面積最大

新華社引述中國國際進口博覽局副局長孔福安介紹，數百項新產品、新技術、新服務在本屆進博會全球首發、亞洲首秀或中國首展；其中，全球首發佔一半以上。

此外，中企將與數十國家和地區的企業簽署意向採購協議，技術裝備類、醫療健康類、服務貿易類較前屆有所增加，其中亞洲、非洲、南美洲發展中國家意向採購金額將增長一倍以上。中國兵器裝備集團旗下長安福特與福特汽車簽署了8.14億美元（約63.1億港元）零部件採購協議。東航與CFM國際公司也簽署了LEAP-1A航空發動機小時包修協議及6台備用航空發動機的採購協議，並與霍尼韋爾簽署了131-9A型輔助動力裝置（APU）的採購協議。兩項採購總金額超過11億美元（約85.3億港元）。

為應對疫情和國際環境影響，中國今年提出經濟「雙循環」策略。港商也藉此機會大力拓展在內地市場，希望能夠搭建企業「雙循環」生態。

緯豐環球企業有限公司十幾年前在柬埔寨投資了一家米粉加工廠，儘管產品出口北美地區銷量穩定，卻也一直想開拓內地市場。發展部經理王懿藝說，她抱着試試看的心態報名進博會，未料短短兩日，已有四川、北京和廣東的3家採購商，簽訂了總價值近千萬美元的採購意向。

港生意減七成 保健品商內地「翻盤」

66歲的黃達勝從事保健品行業，已經連續3年參會，並以此進入內地市場。他稱，一年前公司在內地和香港業務佔比還是三七開。疫情發生後，香港生意最嚴重時縮水七成以上，所幸之前結識內地跨境電商伙伴使公司「翻盤」，目前兩地業務各佔一半。

貿發局：內地市場回暖 港企寄望

港府的進博會官方組展機構、香港貿發局中國內地總代表鍾永喜說，香港地域狹小，對境外市場依賴度高。疫情發生後，由於國際供應鏈「斷鏈」及需求銳減，香港企業特別是中小企業受影響頗大。他表示，內地疫情防控成功，消費市場很快企穩回暖，因此許多港企都把內地市場視作希望所在，報名也十分踴躍。以至於香港館內有近半數企業負責人寧願來回健康隔離觀察28天，也要親自來上海參展。

（綜合報道）