中印再商脫離接觸 印媒稱突破不大

新聞稿以中英雙語形式發布。中新社報道，新聞稿指出，雙方一致同意認真落實兩國領導人達成的重要共識，確保雙方一線部隊保持克制，避免誤解誤判。雙方同意繼續通過軍事和外交渠道保持溝通，在此次會談基礎上，進一步推進解決其他問題，共同維護邊境地區和平安寧。

印媒消息：兩軍恐對峙至冬季

自今年5月起，中印在實控區域的拉達克地區發生摩擦；6月份爆發激烈衝突造成傷亡，9月初則發生兩國45年來首宗鳴槍事件。在衝突持續升級時，中印兩軍在9月前已完成五輪軍長級會談。

據《印度時報》等印媒報道，印度政府消息人士稱，第八輪軍長級會談的目的是制定兩軍在拉達克東部所有衝突爆發點脫離接觸的路線圖，不過，會談沒有太多突破，兩軍的對峙或將持續到冬季。此前，路透社報道，印度首任國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）上周五在視像演講時表示，與中國軍隊的邊境對峙可能引發更大規模的衝突。