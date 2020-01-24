民營穀神星首飛成功 CEO：不急於當馬斯克

可發射近地軌道微小型衛星

中新社報道，穀神星一號運載火箭是北京星河動力裝備科技有限公司研製的一款小型固體商業運載火箭，可滿足近地軌道微小型衛星發射需求。作為一型四級固體運載火箭，穀神星一號運載火箭一二三級採用固體發動機，四級為先進液體上面級，火箭直徑1.4米，全長19米，起飛質量31噸，500公里太陽同步軌道運載能力300千克。

此次任務搭載發射的天啟星座十一星是天啟物聯網星座的組成部分，主要用於提供數據採集傳輸服務。除前日發射的穀神星一號運載火箭外，星河動力瞄準填補國內空白，自主研製的更大規模的中型重複使用液氧/煤油運載火箭「智神星一號」將於年內完成40噸級主發動機的全系統地面有載試車，從而進一步加快構建「固液組合、高低搭配、遠近銜接」的運載火箭商業型譜。

搭載「天啟星座十一星」

火箭首飛成功後，星河動力是中國版的美國太空探索技術公司（SPACE X），星河動力首席執行官劉百奇是「中國馬斯克」等說法不脛而走。澎湃新聞引述劉百奇說，「大家不要着急去當馬斯克，重要的還是踏踏實實解決產業上的問題。」

稱暫小批量生產 逐步往上

劉百奇認為，首飛火箭對星河動力意義重大。他表示，這枚看上去不大的火箭讓星河動力掌握了研製運載火箭的能力，建立了完善的科研團隊，火箭全部設計工作掌握在自己手中，通過生產製造建立了供應鏈體系和質量管控體系。劉還透露，明年不計劃多發射火箭，只計劃發射兩枚。「通過3發(枚)火箭把性價比打出來，再去小批量生產，產能從小批量到中批量，逐步往上走。」