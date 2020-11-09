冷庫工人染疫 天津入戰時狀態 疑因接觸德國進口陽性冷凍豬手包裝

抽驗水產店溯源揭發

據山東省衛健委微信公眾號消息，德州市上周六（7日）晚報告，該市德城區在進口冷凍食品常規抽檢中，發現該區飛馬冷鏈（冷凍冷藏供應鏈）物流有限公司院內寇記水產店，從天津港進口的一批冷凍豬肉核酸檢測呈陽性。該批產品6日上午初次核酸檢測呈弱陽性。德州隨即封存有關產品和運輸車輛，並排查全市的冷鏈食品市場。接觸者及環境樣本初步檢測均為陰性。

津雲新聞報道，天津濱海新區防控指揮部副總指揮、副區長梁春早在昨天新聞發布會上稱，濱海新區防控指揮部7日接到山東德州有關上述情况通報後，立即啟動應急預案，封控中新天津生態城海聯冷凍食品有限公司（下稱海聯冷庫），集中隔離接觸者，並為接觸者及環境採樣作核酸檢測。

昨天凌晨2時，濱海新區疾控中心實驗室報告，環境樣本中一個冷庫門柄核酸檢測結果為陽性，一名裝卸工人核酸檢測結果為陽性，送往當地海河醫院治療。

同車上下班 8同住同事陰性

報道稱，確診工人38歲，河北人，現居天津漢沽街某小區，與另外8名同事合住。8人被判定為密切接觸者，目前檢測結果均為陰性，正接受隔離醫學觀察。另排查發現有可能接觸陽性貨物的11人，初步病毒核酸檢測為陰性。當局連夜封控患者居住小區，對小區共765戶2186名居民作核酸採樣檢測，結果待出。

上述批次出現陽性的凍豬手來自德國不來梅港，於上月19日抵達天津港太平洋碼頭，裝有該批貨物的貨櫃當日卸載後，至本月4日（上周三）一直放置在碼頭。4日早上運輸到海聯冷庫，並開箱將該批2020件、共約28噸貨物紙箱卸載冷庫貯存。翌日該批貨物全部裝載到貨櫃，由北京三川金舟貿易有限公司安排車輛運往山東德州。

澎湃新聞報道，天津市委書記李鴻忠、市長廖國勳昨赴海聯冷庫和漢沽街道小區指揮調度。兩人指出，天津新增確診病例再次提醒疫情防控形勢嚴峻複雜，強調要將進口冷凍貨品作為「外防輸入」重點之一。

內地近月來已發生多宗進口冷涷食品檢出或造成新冠病毒傳播事件。公開報道顯示，據不完全統計，7月至8月，廣東、安徽、山東、遼寧、福建、重慶和陝西等地均曾報告從冷凍海產或其他食品中發現病毒核酸陽性樣品。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

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