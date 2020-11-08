馬英九：盼回到原汁原味九二共識 蘇貞昌：不符民意 不必與對岸互相唱和

馬：期待蔡習會 重啟兩岸和平大橋

據馬英九基金會網站，馬英九在專題演講中表示，「馬習會」不是歷史的偶然，而是兩岸當局努力7年，建立共同政治基礎和累積足夠政治互信後，才成為可能。當時他與「習先生」排除萬難，為兩岸和平付出的努力，歷史不會忘記。馬英九指出，九二共識可處理兩岸最棘手的「主權」與「定位」問題，與「一國兩制」根本是兩回事，呼籲台灣現任總統蔡英文如果提不出替代「一中各表的九二共識」的「謀和」方案，就請考慮接受。

馬英九強調，在「馬習會」五周年之際，期待兩岸都能回到「原汁原味」的九二共識，即「在海峽兩岸共同努力謀求國家統一的過程中，雙方雖均堅持一個中國的原則，但對於一個中國的涵義，認知各有不同」，為兩岸避戰與謀和，甚至能夠促成「蔡習會」，重啟被關閉的兩岸和平大橋。

籲陸停戰機擾台 民進黨改對美政策

馬英九說，當前兩岸關係愈來愈惡化，緊張態勢持續升級，令人憂心。因此，無論中共當局或蔡英文政府，都應致力於緩和兩岸嚴峻情勢，都要拿出具體行動；他還呼籲解放軍立即停止戰機擾台，稱這種作法只會增加台灣的反感，傷害台灣人民感情。他又建議民進黨政府面對當前局勢，必須改變選邊站、一面倒的對美政策，改為與大國等距交往，才能為台灣謀取最大利益。

民進黨：奉勸正視現實 不要沉溺幻覺

中央社引述蘇貞昌在日月潭受訪時表示，台灣民主防疫做世界典範，台灣就是世界上最和平、安全、善意的地方，希望大陸不要來騷擾台灣，破壞區域和平，這才是一個大國的責任。他又說，「不用在那裏會什麼會」，最好就是「會」維持區域和平，「會」照顧自己的人民，其他與台灣主流民意不符合的「會」，大可不必互相唱和，大聲嚷嚷。

民進黨昨亦表示，5年前的馬習會是馬英九單方面追求個人歷史地位，單邊押寶中國的作為，卻未解開兩岸歷史的枷鎖；兩岸時空背景早已不同，馬緬懷過去，無法解決兩岸當前的問題。又稱有超過65%民眾不認同九二共識能帶來兩岸和平，奉勸馬和國民黨正視現實，不要再沉溺於幻覺中。

明報記者