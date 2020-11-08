駐京周記：老師要求幫批改作業 家長斥失職

「罰跑罰站罰抄被當體罰」

做老師的朋友面對這類批評，滿腹委屈。她稱，現在學生太過嬌氣，教育系統和學校也屢屢強調，不能體罰。「但是體罰的定義面太寬泛了，我們小時候經常被打手板，這種被當體罰就算了，學生犯錯誤罰站或罰跑被當體罰也認了。罰學生抄課文或寫額外習題也算體罰，這就不能理解了。」

朋友抱怨，學生家長對校方管理學生盯得很緊，動不動就投訴，使得有心嚴格教學的老師疲於應對學校或教育部門的詢問或調查，最終產生事不關己的心態，才將一些本應在學校完成的事情，交給家長輔助完成。「你想想，如果老師真的想省事，乾脆不給孩子留作業了。家長也不用去看作業，那最終受害的是誰呢？」

家長過多干涉 學校降對學生要求

朋友所言並非捕風捉影，近年學校愈來愈尊重學生個人權益。例如有學校為了學生自尊，考試成績不公開排名，家長想了解孩子的學習情况，只能自己想辦法解決。還有一些家長認為孩子課間打鬧有危險，很多學校乾脆除了課間做運動外，不讓學生離開教室。一些學校甚至不敢根據學生能力編「快慢班」。

家長過多干涉學校管教，實際上並不能提升學生的學習水平。每年高考都出狀元或好成績的河北衡水中學或安徽毛坦廠中學，以對學生管教嚴苛聞名。但沒有任何家長認為學校是在剝奪孩子的權益，相反絞盡腦汁擠破頭將孩子送進去「受虐」。

內地常說要提升教育質素，卻任由學校降低對學生的責任和要求，其中一個原因是教育資源分配不均衡。一些名校周邊學區房遠遠高過非名校地區，導致周邊學生的家長「非富即貴」，說起話來也頤指氣使，校方行事也要仰其鼻息。對此當局是否應該檢討呢？

明報記者 鄭海龍