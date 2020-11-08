中印學者促鞏固共同利益 印將領警告對峙變大衝突

中印建交70周年研討會線上舉行

新華社報道，來自北京大學、山東大學、四川大學和中國國際問題研究院，以及印度尼赫魯大學、德里大學、中國研究所等機構的代表，在「中印關係70周年的回顧與展望」研討會上，圍繞中印關係中政治互信、文化互動、經濟合作等議題發表意見。中國國際問題研究院副院長、研究員榮鷹表示，中印兩國當前第一要務是實現發展振興，在這個大方向上，中印有着長久的共同戰略利益，雙方不能任由分歧干擾雙邊關係。

尼赫魯大學國際政治、組織和裁軍中心主任斯瓦蘭·辛格（Swaran Singh）認為，印度和中國都必須避免彼此削弱；為建立更牢固的工作關係，增進相互理解，雙方必須繼續擴大在各領域的合作，包括經濟合作和人文交流。中方專家建議，兩國應保持溝通與對話，穩妥處理邊界爭端，加強危機管控，妥謀破解中印邊境困局的長遠之策。

路透社報道，印度首任國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）當地時間6日表示，與中國軍隊的邊境對峙可能引發更大規模的衝突。拉瓦特當天在一場線上演講中，提到數千名印度和中國士兵已經在中印邊境拉達克東部地區陷入長達數月的對峙。拉瓦特稱，「我們不會同意實際控制線有任何變動」。他還宣稱，因此在整體安全考量中，邊境衝突、越界及無端的戰術軍事行動升級為一場更大規模的衝突是不能被忽視的。