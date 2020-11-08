暗批特朗普 王毅：別迷本國優先 美駐華代辦：無論大選如何 續推與華公平關係

【明報專訊】在美國大選出結果前、中美關係前景不明之際，國務委員兼外交部長王毅昨日在北京清華大學公共管理學院全球學術顧問委員會會議上致辭稱，全球治理體系要由大家一起建設，不能沉迷本國優先，也不能唯我獨尊。正競逐連任的美國總統特朗普一直提倡「美國優先」，王毅此番雖然未有點名，但疑似暗批美國現行政策。
稱國際關係不能退回叢林法則時代
王毅在題為「弘揚多邊主義，應對全球挑戰」的致辭中首先指出，在當前新冠疫情之下，推卸責任破壞抗疫國際合作，保護主義威脅世界經濟復蘇，單邊霸凌侵蝕現行國際秩序。他稱：「面對國際社會的共同挑戰，選擇團結還是分裂，開放還是封閉，合作還是對抗，檢驗着人類社會的智慧、良知和勇氣，疫情發生以來的現實一再證明，人類社會是一個命運共同體，多邊主義是人間正道，加強和完善全球治理勢在必行。」
王毅表示，對於後疫情時期如何弘揚多邊主義、加強和完善全球治理，中方認為，踐行共商共建共享是基本原則，維護國際法則秩序是重要基石，堅持開放融通是正確方向，樹立共同體意識是必由之路。王毅強調，全球治理體系要由大家一起建設，不能沉迷本國優先，也不能唯我獨尊，要提高發展中國家的發言權和代表性，推動各國權利平等、機會平等、規則平等，讓不同國家、階層、人群共享全球治理紅利。他指出，國際關係絕不能退回到叢林法則時代，各國關係和利益只能以制度和規則加以協調，構建有序的全球治理格局，要恪守主權平等、不干涉內政、和平解決爭端等國際關係基本準則，反對霸權主義和強權政治，抵制單邊制裁和長臂管轄，共同維護國際公平正義。
王毅說，中國將繼續積極參與國際抗疫合作，繼續堅定捍衛多邊主義，繼續維護世界和平穩定，繼續促進全球可持續發展，繼續積極推動開放共贏。他最後引述國家主席習近平稱，「世界進入動盪變革期，人類站在新的十字路口」，當今世界比以往任何時候都更需要堅持多邊主義及加強團結合作，呼籲攜手「共同推動構建人類命運共同體，沿着多邊合作的人間正道闊步前行」。
美駐華代辦：兩黨支持目前政策
另據美國駐華大使館Twitter，美國駐華臨時代辦傅德恩（Rob Forden）上周四（5日）在中國智庫察哈爾學會與學者對話，並與全國政協外事委員會副主任、察哈爾學會主席韓方明會面，其間表示無論大選結果如何，美國都將繼續推動與中國之間的公平對等關係，共和黨和民主黨普遍且一貫支持美國目前的對華政策。
美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）上月初突離任後暫代職務的傅德恩強調，美中關係將繼續是世界上最重要的關係，展望未來美國的政策將繼續尋求真正解決美中關係長期存在的問題，同時美國將繼續重視與中國人民的交流，並在全球一些最具挑戰性的問題上尋求成為伙伴的機會。
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