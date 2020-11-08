暗批特朗普 王毅：別迷本國優先 美駐華代辦：無論大選如何 續推與華公平關係

稱國際關係不能退回叢林法則時代

王毅在題為「弘揚多邊主義，應對全球挑戰」的致辭中首先指出，在當前新冠疫情之下，推卸責任破壞抗疫國際合作，保護主義威脅世界經濟復蘇，單邊霸凌侵蝕現行國際秩序。他稱：「面對國際社會的共同挑戰，選擇團結還是分裂，開放還是封閉，合作還是對抗，檢驗着人類社會的智慧、良知和勇氣，疫情發生以來的現實一再證明，人類社會是一個命運共同體，多邊主義是人間正道，加強和完善全球治理勢在必行。」

王毅表示，對於後疫情時期如何弘揚多邊主義、加強和完善全球治理，中方認為，踐行共商共建共享是基本原則，維護國際法則秩序是重要基石，堅持開放融通是正確方向，樹立共同體意識是必由之路。王毅強調，全球治理體系要由大家一起建設，不能沉迷本國優先，也不能唯我獨尊，要提高發展中國家的發言權和代表性，推動各國權利平等、機會平等、規則平等，讓不同國家、階層、人群共享全球治理紅利。他指出，國際關係絕不能退回到叢林法則時代，各國關係和利益只能以制度和規則加以協調，構建有序的全球治理格局，要恪守主權平等、不干涉內政、和平解決爭端等國際關係基本準則，反對霸權主義和強權政治，抵制單邊制裁和長臂管轄，共同維護國際公平正義。

王毅說，中國將繼續積極參與國際抗疫合作，繼續堅定捍衛多邊主義，繼續維護世界和平穩定，繼續促進全球可持續發展，繼續積極推動開放共贏。他最後引述國家主席習近平稱，「世界進入動盪變革期，人類站在新的十字路口」，當今世界比以往任何時候都更需要堅持多邊主義及加強團結合作，呼籲攜手「共同推動構建人類命運共同體，沿着多邊合作的人間正道闊步前行」。

美駐華代辦：兩黨支持目前政策

另據美國駐華大使館Twitter，美國駐華臨時代辦傅德恩（Rob Forden）上周四（5日）在中國智庫察哈爾學會與學者對話，並與全國政協外事委員會副主任、察哈爾學會主席韓方明會面，其間表示無論大選結果如何，美國都將繼續推動與中國之間的公平對等關係，共和黨和民主黨普遍且一貫支持美國目前的對華政策。

美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）上月初突離任後暫代職務的傅德恩強調，美中關係將繼續是世界上最重要的關係，展望未來美國的政策將繼續尋求真正解決美中關係長期存在的問題，同時美國將繼續重視與中國人民的交流，並在全球一些最具挑戰性的問題上尋求成為伙伴的機會。

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