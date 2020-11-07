中國成功發射首顆6G試驗衛星

以「一箭13星」方式發射

澎湃新聞報道，「電子科技大學號」衛星重70公斤，由電子科技大學、國星宇航等聯合研製，該衛星搭載了太赫茲（Terahertz，曾統稱為遠紅外射線）衛星通信載荷，將在衛星平台上建立收發鏈路並開展太赫茲載荷試驗。太赫茲通信具有頻譜資源豐富、傳輸速率高、易實現通信感知一體化等優勢，在地面和空間通信領域具重要應用前景，是全球第六代移動通信（6G）的關鍵技術之一。

此次發射的還包括阿根廷NewSat9-18衛星、北航空事衛星一號和八一03星等。NewSat9-18衛星是阿根廷Satellogic公司研製的10顆遙感小衛星，主要用於提供商業遙感服務。北航空事衛星一號將在軌開展激光通訊星地數傳技術探索等實驗。

長征六首提供國際商業服務

新華社消息稱，這是長征六號首次承接國際商業衛星發射服務，也是新一代長征系列運載火箭首次完成國際商業衛星訂單履約。長征六號運載火箭自2015年完成首飛，至今共執行了4次發射任務。這也是長征系列運載火箭第351次飛行。