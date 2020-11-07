習馬會五周年 北京首辦周年座談會 劉結一：兩岸對話需有九二共識

這是大陸官方第一次用「習馬會」周年名義舉行座談會。新華社報道，這場名為「兩岸領導人歷史性會晤5周年座談會」的會議由中共中央台辦、國務院台辦舉辦，包括海協會會長張志軍、國民黨大陸事務部前主任黃清賢等兩岸官員、學者及企業家共60餘人參加。之前傳出全國政協主席汪洋將出席並發表談話，不過後來並未現身。

劉結一指出，「習馬會」開創了兩岸領導人直接對話溝通的先河，強調會晤得以實現，正是建立在九二共識的重要政治基礎上，做到這一點，台灣任何政黨和大陸交往都不存在障礙；反之，任何交往都無從談起，「兩岸要開展有意義的對話，如果繞開九二共識，完全是行不通的」。張志軍則結合親身經歷表示，沒有九二共識，兩岸協商談判就不可能恢復，也不會有兩岸事務主管部門建立常態化聯繫溝通機制的政治突破，更不可能實現兩岸領導人歷史性會晤。2014年張志軍曾作為國台辦主任訪台，是大陸首位也是唯一訪台的國台辦主任。

陸委會：活動本質即統戰

大陸上月22日舉辦台灣光復75周年學術研討會，昨日又舉行「習馬會」五周年座談。中央社形容「宣示意味濃厚」，認為兩個場合都以「反獨促統」為基調，前者着重「促統」，後者則着重九二共識。針對北京與馬辦召開同主題活動，台灣陸委會發言人邱垂正前日（5日）表示，活動「本質就是對台統戰」，對岸藉重申一中原則的九二共識，企圖要求台灣接受片面政治框架，北京當局提出的「習五條」已將九二共識定義為兩岸一中、共謀統一。

民進黨：緬懷習馬會違現實國民黨：勿限學術討論空間

民進黨昨亦批評，「習馬會」就是當年國民黨單方面押寶中國大陸，呼應大陸把九二共識調整為「只有一中、沒有各表」，早已不見容於台灣主流民意。如今國共兩黨不約而同重新緬懷習馬會，完全與兩岸現實及台灣人民的理解背道而馳。

國民黨主席江啟臣則反駁，「馬習會」已是歷史新聞，研討會屬於學術討論，質問台灣是否連學術自由討論空間都沒有。