北京聞風：11月看上海 浦東30年紀念漸升溫 ／文：鍾鳴九

浦東作用日顯 料較高規格慶祝

1990年4月18日，中共中央、國務院同意在浦東實行經濟技術開發區和某些經濟特區的政策。2010年4月，上海舉行浦東開發開放20周年紀念大會。中共素來重視「逢五逢十」。上月，深圳經濟特區建立40周年慶祝大會，便是距正日8月26日推遲一個多月舉辦。觀察人士認為，隨着浦東新區在中國擴大開放中的地位和作用日益突顯，料中央會以較高規格慶祝浦東開發30周年。

在日前的進博會開幕式，國家主席習近平以視像講話形式，再次闡述中國擴大開放的決心。浦東更被譽為中國改革開放「先行者中的先行者」，被賦予眾多歷史使命。2013年，浦東新區設立中國首個自貿試驗區，為中國制度創新探索新路徑、累積新經驗；目前已有328項制度創新成果複製推廣到全國。外商投資負面清單、國際貿易「單一視窗」、自由貿易帳戶、證照分離等核心新制度，均是上海自貿區先行先試的產物。

隨着擴大開放進一步深入，目前內地已建設包括上海自貿區、海南自貿港在內的21個自貿試驗區。國務院發展研究中心對外經濟研究部原部長趙晉平對筆者表示，上海自貿區將始終是龍頭。他認為，上海自貿區是在引領中國深化改革開放的重要試驗田，涉及新一輪改革開放中的熱點難點問題。

滬自貿港龍頭地位不變

在管理上，上海自貿區與浦東新區採用「雙區模式」，浦東新區政府同時承擔自貿區管理職能。浦東區委書記翁祖亮近日透露，下一步要推動開放政策制度由邊境向邊境內延伸，推動開放政策制度由單項政策向系統改革拓展，推動開放政策制度由標準化向定制化深化。趙晉平解釋說，這表明上海自貿區將進一步改革知識產權、公平競爭、權益保護等邊境內制度，並推進重點產業尤其是高端服務業方面差異化改革，量身訂制開放政策。

在國家制定「十四五」規劃的大背景下，官方料將在紀念浦東開發30周年的同時，再次賦予上海在深化改革開放中的重要使命。

文：鍾鳴九