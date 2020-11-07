中國失智症藥於美啟動三期臨牀

新華社報道，卡明斯是試驗方案主導設計者兼首席科學家，他稱甘露特鈉膠囊已在美國紐約州錫拉丘茲市（Syracuse）一個研究中心順利完成第一次患者篩查。卡明斯指出，入組患者將展開為期52周的多中心隨機（分別於多個醫學中心受試）、雙盲（向受試者隱瞞派發的是否安慰劑）雙臂（設對照組）、安慰劑平行組、單藥療法臨牀試驗。在雙盲期之後，還將展開為期26周的開放試驗。根據計劃，未來6個月將招募五分之一的臨牀試驗患者。這一國際三期臨牀試驗將涉及14個國家、2046名輕度至中度患者，來自中國、北美、歐洲的患者分別佔40％、30%、30%。

美國食品和藥物管理局今年4月批准綠谷公司展開甘露特鈉膠囊的國際多中心三期臨牀試驗。甘露特鈉膠囊在中國已完成三期臨牀試驗，去年在中國被有條件批准上市，用於治療輕度至中度阿茨海默症患者。