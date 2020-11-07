糧食儲備局：秋糧豐收料創新高

中新社報道，秦玉雲稱，目前秋糧收穫已基本結束，收購工作正全面展開，截至上周六（10月31日），主產區入統企業累計收購秋糧達2163萬噸，比去年同期增加95萬噸，包括1026萬噸中晚籼稻（絲苗米）、304萬噸粳稻、807萬噸粟米、26萬噸大豆。市場收購價格也呈現穩定趨勢，秦玉雲指出，今年以來受疫情、災情等影響中國國內主要糧食品種價格出現不同程度上漲，隨着市場糧源增加，近期市場價格逐漸平穩，個別品種有所回落。

由於糧食生產連獲豐收，中國糧食安全形勢持續向好。秦玉雲表示，目前，中國糧食庫存處於歷史高位，其中小麥、稻穀等口糧品種能夠滿足一年以上消費需求。此外，政府糧食儲備體系健全，庫存規模充實，僅地方儲備就能滿足產區3個月、銷區6個月、產銷平衡區4.5個月以上的市場供應量。36個大中城市及市場易波動地區成品糧油庫存保障能力都在20天以上。

美大米本月將首次在中國出售

另外，美國農業生產、加工及製造公司ADM亞太區總裁劉宇翔昨對《環球時報》透露，美國首次出口到中國的大米已抵廈門並完成清關，本月稍後，ADM將舉辦一個小型試銷會。這是美國大米第一次在中國市場上銷售。