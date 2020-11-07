未來5年中國服務進口料19萬億 佔全球逾一成

中新社及路透社報道，報告稱，未來5年中國旅行進口有望突破1萬億美元（7.8萬億港元）（去年旅行進口為2507.4億美元）；知識產權使用費、電訊計算機和信息服務、金融服務、保險服務及其他商業服務等數字（數碼）服務進口，累計將超過1.3萬億美元（約10萬億港元）。報告預計未來15年，中國進口服務將超過10萬億美元（約78萬億港元）。

商務部服務貿易司司長陳春江稱，中國將推動放寬旅行、醫療、教育、法律、科技服務、文化、金融及電子商務等服務業領域對境外服務提供者及服務的限制，引入競爭、推動相關領域跨境服務貿易快速發展。他表示，中國會同時加快信息技術服務、科學技術服務、數碼服務、醫療、教育、文化和娛樂業等領域對外開放，並有序放寬增值電訊業務、商務服務、交通運輸等領域外資持股比例；鼓勵外資企業參與中國文化、數碼服務、中醫藥等領域特色服務出口基地建設，發展服務貿易新業態新模式。