進博首設防疫專區 自助疫苗艙成焦點 10分鐘內完成接種 藥企謀與華合作

「公共衛生防疫專區」超過1.2萬平方米，多家跨國醫藥企業展示防疫和接種疫苗相關設備。英國阿斯利康（AstraZeneca）展示新冠霧化防疫屋，針對疫情交叉感染防控設計霧化中心，配有獨立消毒殺菌設備。總部設在法國的賽諾菲巴斯德（Sanofi Pasteur）則推出「智能無人疫苗接種艙」，可在醫護人員遙距指導下自助接種疫苗。

澎湃新聞報道，在接種艙接種流程很簡單，當接種者入艙後，在電腦熒幕選擇疫苗，機器會自動核對接種者的資料，接着會有醫生遙距協助；接種者隨後將手伸進機械臂中就可自助接種，過程不到10分鐘，不過接種者需留下觀察半小時，其間須佩戴設備，接受機器監測各項體徵指標，沒有不良反應方能離開。由於新冠疫苗尚未正式投入市場，接種艙的疫苗選項中都標註「研發中」字樣。

醫生遙距協助 廠商稱將可大量接種

工作人員稱，接種艙採用人工智能技術，集合了疫苗接種查對接種證、疫苗批號、有效期，核對受種者資料和疫苗品名、劑量等操作規範，可在特殊時期完成大規模接種需求，最大程度將疫苗接種自動化、無人化，「雖然無人疫苗接種艙在技術上已經實現，未來還需要不斷測試優化。但真正應用，需要法律法規的允許，以及政府和醫療機構的支持。」

真實應用 需法律法規允許

此外，全球疫苗四大巨頭美國輝瑞、英國葛蘭素史克（GSK）、法國賽諾菲（Sanofi）、美國默沙東（MSD）及美國強生等雖然有多種疫苗產品亮相，但關於新冠疫苗多以文字或影片資料形式展示，並沒有展出實物。《聯合報》引述默沙東全球首席CEO福維澤表示，與Ridgeback Bio公司合作開發新冠口服抗病毒藥物，正作二期和三期臨牀試驗；收購自Themis Bioscience公司的新冠病毒疫苗則進入一期臨牀試驗；與國際愛滋病疫苗行動組織（IAVI）合作開發新冠肺炎疫苗也已進入一期臨牀試驗。

與牛津大學合作新冠疫苗AZD1222的阿斯利康，在進博會上敲定與深圳企業康泰生物，針對中國市場作獨家授權合作。輝瑞今年3月德國拜恩泰科（BioNTech）達成共同開發新冠mRNA疫苗合作協議，但這次卻不見新冠疫苗的信息，輝瑞昨與北京協和醫學院簽約，針對疫情下預防公共衛生疾病，展開為期3年的戰略合作。不過，拜恩泰科卻與上海復星醫藥結為戰略合作伙伴，在內地及港澳台開發、商業化基於其專有的mRNA技術平台研發的新冠疫苗產品，目前已在中國市場作一期臨牀試驗。

（綜合報道）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676