指傳播色情及歷史虛無主義 內地整改知乎豆瓣 要求先審後發

根據「網信中國」微信公眾號昨日發布消息，國家網信辦為解決「知識社區問答」行業問題，加強新業態規範管理，促進行業健康有序發展，曾於9月底指導北京、上海、廣東、浙江等4個省市網信辦，部署展開為期兩個月的集中專項整治，重點針對普遍存在的「議題」設置不當、「知識」良莠不齊、「專家」資歷難辨等問題，要求知乎、豆瓣、知識星球、微博問答、悟空問答、得到等20家重點平台展開自查自糾。

稱平台議題不當 知識及專家參差

國家網信辦認為，中國一些網絡知識問答平台，存在利用知識包裝及傳播歷史虛無主義（盲目否認歷史文化、民族精神等）、淫穢色情、封建迷信、惡意營銷等違法違規信息的問題。上述平台也在內容安全管理、功能運行規則等方面存在不少問題，行業無序發展風險仍較大。截至目前，累計清理出各類違法違規信息38.4萬多條，處置違法違規帳號8400多個。

屢被封時政群組 豆瓣：接受整改

針對事件，豆瓣昨日回應稱，將嚴格按照國家規定和要求展開相關業務，積極在「議題」上接受整改。豆瓣是內地以書、影、音信息分享、評論起家的社交網站，被認為用戶以知識分子、文藝青年群體居多，平台言論氛圍相對多元自由。豆瓣社區並沒有所謂的「權威」，所有的用戶都擁有平等的話語權，用戶也沒有分級和利益機制。

知乎是內地網絡問答社區，連接各行各業的用戶。昨知乎亦對澎湃新聞表示，對國家網信辦所列的違法違規信息零容忍，對議題設置、專家身分有嚴格的審核流程和完善的制度建設。知乎稱會以專項行動為契機，進一步加強違法信息和行為的打擊力度，接下來將以更嚴格的標準，持續打擊違法信息及違規用戶。

過去兩年，內地曾對歷史虛無主義問題大張撻伐，中國社會科學報曾刊文稱，「一些碎片化的歷史虛無主義錯誤觀點借助互聯網很容易大肆傳播」。近年豆瓣也屢次傳出討論時政和意識形態的群組被強制解散、用戶帳號被封鎖等消息。

（綜合報道）