進博會簽首張訂單 向台採購38億電子原材料

新華社報道，進博會的首張訂單，是由晉聲（上海）貿易與冠捷投資簽訂的，產品主要為智能顯示類產品及液晶顯示面板、電子元件等原材料，2020年完成交單出貨。晉聲（上海）貿易是飛利浦電視、顯示器、影音設備等產品的中國品牌授權商，而冠捷科技是一家專業從事顯示器、平板電視等產品研發、制造的企業。本屆進博會上，冠捷科技集團旗下全資子公司冠捷投資有限公司展出了5G+8K電視機、電競類顯示屏等高科技產品。

冠捷：料進博會帶動170億訂單

《聯合報》引述冠捷副總裁、中國區業務主管陳濤表示，冠捷在大陸擴大內需政策激勵下，轉型衝刺「內循環」，預計大陸市場出口轉內銷會有更大的商機，「不止是今日首單5億美元，預估進博會效應將帶動至少22億美元（約171億港元）採購訂單」。

另據中新社報道，商務部數據顯示，2016年至2019年中國吸收外資總量達5496億美元，年均增長1%。2017年至2019年連續3年居全球第二大引資國。商務部預計，「十三五」時期中國吸引外資總規模達6900億美元左右，年均引資規模比前一個五年時期增加逾100億美元。去年服務業佔吸收外資比重達73.1%，比2015年提高3.3%。高技術產業吸引外資佔比提升至27.7%，是2015年的兩倍有餘。

外資司：外企助建全面小康

商務部外資司司長宗長青稱，外企數量不到中國企業總數的3%，卻創造了中國五分之二的對外貿易，六分之一的稅收收入和近十分之一的城鎮就業，為中國開放型經濟發展和全面建成小康社會發揮着「不可替代」的重要作用。