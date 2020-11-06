傅瑩：中美應避免撕裂世界 副外長望下任美國總統與華相向而行

明報記者 梁思然

由中國南海研究院、美國智庫中美研究中心等機構聯合主辦的首屆「海洋合作與治理論壇」，昨在海南海口開幕。傅瑩開幕致辭時表示，多邊主義是國際社會探尋應對新問題新挑戰的必經之路。她認為，南海地區國家應秉持更加寬闊、超越「你輸我贏」零和博弈的海洋視野，更多思考共贏和協同發展。

不點名斥蓬佩奧擬掀新冷戰

正值美國政府更迭之際，有記者就未來中美關係將如何影響中國與東盟國家關係、東南亞國家會否在中美大國角力中選邊站等向傅瑩提問。傅瑩表示，目前候選人在政策上「有很多共同地方，也有不同地方」，未來誰當選，對中美關係發展「至少在方式上，可能有一些影響。」

傅瑩又不點名提到美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），稱注意到最近美國一些政客訪問亞洲的言論，似乎有將新冷戰推到亞洲的意圖，認為這是讓人「警惕」的動向。傅瑩提到上月出席在俄羅斯舉行的瓦爾代論壇（Valdai Forum），主持人亦問亞洲國家代表如何在中美間站隊的問題，當時有印尼學者表示，東南亞國家是按照本國及本地區利益做政策選擇，不是非要選哪一邊，亦有印度學者表示，希望建立開放的印太地區，協商解決問題。傅瑩說，「我覺得這反映我們亞洲國家基本的思維方式和趨勢。」

蓬佩奧上月底展開亞洲訪問之行，先後赴印度、斯里蘭卡、馬爾代夫、印尼和越南，呼籲各國抵制中國在當地影響力。

傅瑩續稱，其他國家不是由中美來選的。「不是我們能夠說中國去拉（攏）一些人、美國拉一些人。這個時代已經過去。我們兩國也應該避免（這樣做）。」她說，「可以去跟這些國家介紹自己為什麼這麼想這麼做，為什麼有這樣的政策，希望大家理解，但不應該試圖去分裂世界。至少這不是中國人的想法。」

稱中美多共同利益 樂玉成促管控分歧

中新網報道，樂玉成昨在介紹國家主席習近平出席上合組織元首理事會會議的吹風會上，亦就中美問題表態。對於美國大選，他表示，了解到選票仍在統計，結果尚未確定，希望大選能夠平穩順利舉行。對於中美關係，他稱，中方態度是一貫而明確的。中美雖存在一些分歧，但擁有廣泛的共同利益和合作空間。希望美方新一任總統和新一屆政府與中方共同相向而行，秉持不衝突不對抗、互相尊重、合作共贏，繼續聚焦合作，中美還有許多需要合作的地方，有分歧但要管控分歧，推動兩國關係沿着正確的軌道向前發展。

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