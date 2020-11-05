北京：印度赴華乘客 須證雙陰性 抵武漢23人中招 印航：乘客均持陰性報告

據湖北省衛健委員周二（3日）發布消息，全省周一（2日）新增4宗新冠病毒確診個案和19名無症狀感染者，均來自印度新德里—武漢AI1314航班，目前該航班254名密切接觸者正集中隔離觀察。AI1314航班是印度政府「偉大印度」撤僑計劃赴中國的第6次航班。該計劃是將滯留國外的印度人帶回、同時允許印度國內民眾搭乘包機前往他國。

中國外交部：雙方就後續臨時航班溝通

印度《經濟時報》稱，印度還計劃於本周五（6日）運營一架從印度至武漢的航班。預計還有1500名至2000名在華留學或工作的印度人希望返回中國。中國外交部發言人汪文斌周二（3日）表示，中印雙方正就後續臨時航班安排保持溝通。

AI1314航班10月30日從新德里飛往武漢，共載277名乘客，返航航班搭載157人。據《印度時報》報道，營運該航班的印度航空發聲明稱，在承運過程中「嚴格遵守各項防疫安全操作」，所有乘客登機前按規定接受兩次檢測，並均持有陰性報告。

印媒：假檢測報告收費數百至千元

對於印度有關方面的說法，內地官媒《環球時報》駐印度記者報道稱，自新冠疫情在印度爆發以來，當地有醫生和團伙勾結，向檢測者提供虛假檢測報告牟利。印媒報道，印度首都地區警察局曾逮捕涉嫌此類犯罪的一名醫生及其助手。他們向至少75人提供假報告，每人收取2400盧比（約250港元）費用。此外，班加羅爾一家檢測中心的員工涉嫌以1.2萬盧比（約1251港元）價格向「有需要」的旅客提供陰性證明，一些實驗室工作人員也參與其中。

港禁印航抵港 維持至下周二

多家印度媒體指出，這已不是印度航空第一次在飛抵目的地後發現確診者。此前從孟買起飛的一架飛機在抵達香港機場後，亦有數名旅客抵埠後被確診。港府隨後禁止印度航空的所有航班入港，該禁令將持續至下周二（10日）。

中國駐印度大使館近日發通知，要求由本周六零時起，自印度出發，搭乘航班赴華的中、外籍乘客，須憑新冠病毒核酸和血清抗體檢測雙陰性證明，申請並獲得帶「HS」標識的綠色健康碼或健康狀况聲明書。直飛乘客須在登機前72小時內、在印度不同檢測機構完成兩次核酸採樣、檢測和一次血清抗體採樣、檢測，第二次核酸採樣、檢測須在登機前36小時內完成。

（抗疫新階段）