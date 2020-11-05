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2020年11月5日星期四
中國要聞
習：未來10年進口額 料破170萬億 進博提開放數碼經濟互聯網 專家：在「防火牆」下促改革
澳洲數十公司參加 大使促銷產品
光刻機廠商參展：支持開放合作
10地設進口示範區 提升便利化
依法治國辦督察組訪8省區市
台媒：參謀總長坐鎮指揮所 盯台海狀况
中國評論：螞蟻事變的背後 ／文：孫嘉業
北京：印度赴華乘客 須證雙陰性 抵武漢23人中招 印航：乘客均持陰性報告
國藥集團：疫苗三期試驗未見不良反應
康希諾：騙徒以疫苗為餌從事證券詐騙
湘贛最快年底開放疫苗緊急接種
中國評論：螞蟻事變的背後 ／文：孫嘉業
【明報專訊】螞蟻金服暫緩上市，在中國股市歷史上屬標誌事件。此事不僅打破資本市場的一場盛筵，更觸動內地很多利益集團。
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推遲
上市
黃奇帆
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孫嘉業
中國評論
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