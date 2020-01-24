習：未來10年進口額 料破170萬億 進博提開放數碼經濟互聯網 專家：在「防火牆」下促改革

開幕式由副總理胡春華主持，中共中央政治局常委、常務副總理韓正出席。央視報道，巴基斯坦總統阿爾維、南非總統拉馬福薩、智利總統皮涅拉等國家領導人也將發表視像講話。新華社報道，習近平表示，剛閉幕的中共十九屆五中全會，對中國「十四五」時期發展作出全面規劃，從明年起中國將開啟全面建設社會主義現代化國家新征程，進入一個新發展階段。「我們提出構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。這決不是封閉的國內循環，而是更加開放的國內國際雙循環，不僅是中國自身發展需要，而且將更好造福各國人民」。

壓縮《禁止進口目錄》 實施外商投資法

習近平強調，中國有14億人口，中等收入群體逾4億，是全球最具潛力的大市場。預計未來10年累計商品進口額有望超過22萬億美元。他又表示，儘管受到疫情影響，中國仍在加快擴大開放，並提出多項開放措拖，包括未來中國將有效發揮自由貿易試驗區、自由貿易港引領作用，出台跨境服務貿易負面清單，在數字（數碼）經濟、互聯網等領域持續擴大開放。同時壓縮《中國禁止進口限制進口技術目錄》，繼續改善公開透明的涉外法律體系；實施外商投資法和相關配套法規，進一步縮減外商投資准入負面清單。強化知識產權保護，推動盡快簽署區域全面經濟伙伴關係協定等。

「數字經濟領先歐美 原創方面落後」

中國問題學者胡星斗接受本報訪問時表示，中國持續通過進博會來強調開放，是向世界宣示中國未如一些人認為的那樣「正在逐漸關閉國門」。他指出，中國的開放基本都屬於技術與經濟層面的內容。「比如說中國在數字經濟和互聯網等領域的開放，是因為中國在這些領域的應用發展，要高於歐美發達國家，但在原創方面仍然比較落後」。他說例如淘寶或百度均脫胎於西方的原創模式，但在應用上有所創新。因此開放互聯網領域也意在相互「取長補短」，但他認為，中國未必會開放防火牆，也不會解除網禁，引入Google、Twitter等。

入場需持陰性證明 停售急凍食品

受新冠疫情影響，入境參會人員均需進行14日隔離，進出會場亦需測溫和持核酸陰性證明。參會者每日還需自主健康監測，展區內全程佩戴口罩，保持社交距離。展區也將取消急凍食品零售及試食。會方透露，今屆專業採購商十分踴躍報名，達40萬人，共組建39個交易團、近600個分團，註冊單位11.2萬家，註冊參加者達40萬人。

明報記者

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