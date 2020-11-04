美空軍續購大疆無人機培訓機師 國外執行偵察任務 議員批安全風險

有美軍官稱經濟實用

《華爾街日報》報道，根據美官員透露及採購紀錄，美空軍特種作戰司令部購入大疆無人機以訓練飛行員，讓他們掌握這些無人機將被如何使用來對付美國及其盟友，以及如何反制。

據美軍方官員表示，美軍已經在國外使用大疆Mavic 2無人機執行情報、監視和偵察行動，不過那是「例外而非規定」。

前述報道引述空軍官員稱，大疆無人機既經濟又實用。美空軍無人機隊所使用的其他機型，包括「收割者」（Reaper）或「全球鷹」（Global Hawk），均可重達數噸，形同小型飛機，大疆Mavic 2無人機則可手持，且在亞馬遜網站上的售價不到1600美元（約12,400港元）。

康涅狄格州民主黨參議員墨菲（Chris Murphy）質疑，使用中國無人機會令中國可以蒐集美國的敏感數據，且犧牲美國製造商利益。佛羅里達州共和黨參議員斯科特（Rick Scott）則指出，軍方採購的做法似已違背現有法例。

美軍：確保不危及國安 某些行動遮鏡頭

海軍特種作戰司令部發言人霍金斯（Tim Hawkins）稱，軍方在使用大疆無人機時會採用網絡安全軟件和遵循嚴格指引，確保不會危及國家安全。他說，空軍在某些行動中會遮蓋無人機攝像頭，亦不會在可能拍攝到會危害美國及其盟友的圖像時使用這些無人機。此外，這些無人機不一定會連接到任何軍用計算機網絡，或在任何敏感地點附近使用。

大疆發言人利斯伯格（Adam Lisberg）表示，對有敏感數據的用戶而言，大疆無人機的技術安全可靠，其經驗證的數據保護措施可確保數據僅為用戶可以獲取。他強調，目前還沒有案例顯示大疆無人機蒐集到的數據會被發送到中國。

美國國土安全部2017年一份備忘錄指出，大疆無人機可能在蒐集美國政府和私營實體數據。參議院去年7月通過的2020財年《國防授權法案》，禁止美國聯邦機構購買中國製造的無人機，但國防部可獲得特別豁免，基於培訓和情報目的購買大疆無人機。

（綜合報道）

（中美角力）