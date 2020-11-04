川教育機構辦萬聖節活動 教局批評調查

家長上門斥「破壞正能量」

萬聖節前夕，一段短片在內地網絡引起關注。短片中，一名家長對培訓機構工作人員大聲呵斥，批評培訓機構打着「我愛祖國」的橫幅，舉辦西方的萬聖節，「正能量的東西，就是被你們敗掉的」。短片顯示，教室中有身著萬聖節服飾的小朋友。

據「封面新聞」報道，事發當天，胡先生帶孩子到培訓機構參加培訓，但看到教室內充滿西方色彩的裝飾很氣憤。胡先生認為，把孩子送到培訓機構是讓孩子在學習文化的同時，繼承和發揚中華民族的優良傳統。

三台縣教體局周日（1日）接到舉報後，立即對涉事培訓學校展開調查。教體局楊姓工作人員稱，經過核查，涉事的三台縣愛貝斯英語學校，事發當天上午正在開設手工課，「老師在教孩子們剪南瓜」。因在萬聖節前夕，班裏有個別學生穿著萬聖節服飾。對此，胡先生認為培訓機構不應倡導過西方節日，雙方隨後發生口角。

對於事件，三台縣教體局對愛貝斯英語學校批評教育。「2017年初，國務院印發了《關於實施中華優秀傳統文化傳承發展工程的意見》，就是要求我們要傳承優秀傳統文化。」前述楊姓工作人員說，文化是民族的血脈，是人民的精神家園。教育管理部門將以此為契機，加大培訓機構的監管，督促教學內容規範。

網民倡兼容並蓄 有指西方文化不應提倡

培訓機構過萬聖節被家長斥責，也引發了網民熱議。一些網民認為，兼容並蓄就得對自身民族文化充滿信心。不同文化之間的交流，是中國歷史上能夠不斷創造輝煌的重要因素之一。但也有一些網民認為，中國傳統節日是中華民族悠久歷史文化的重要組成部分，顯示一個民族或國家歷史文化長期凝聚的過程，「中國傳統文化的傳承，就應該從小孩抓起」、「西方文化可以了解，但不能提倡」。