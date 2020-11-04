稱外部不穩因素多 中長期經濟規劃須重質

【明報專訊】新華社同時發布中共總書記習近平對製定《建議》文件的說明。在關於「十四五」和到2035年經濟發展目標，習表示，考慮到未來一段時期外部環境中不穩定不確定因素較多，存在不少可能衝擊國內經濟發展的風險隱患，新冠肺炎疫情全球大流行影響深遠，世界經濟可能持續低迷，中長期規劃目標要更加注重經濟結構優化，引導各方面把工作重點放在提高發展質量和效益上。
稱逆全球化加劇
發展立足點須放國內
習近平透露，文件起草組經過認真研究和測算，認為從經濟發展能力和條件看，中國經濟有希望、有潛力保持長期平穩發展，到「十四五」末達到現行的高收入國家標準、到2035年實現經濟總量或人均收入翻一番，是完全有可能的。
對於構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，習近平解釋稱，近幾年，隨着全球政治經濟環境變化，逆全球化趨勢加劇，有的國家大搞單邊主義、保護主義，傳統國際循環明顯弱化。在這種情况下，必須把發展立足點放在國內，更多依靠國內市場實現經濟發展。
習近平說，大家認為，中國發展仍然處於重要戰略機遇期，但面臨的國內外環境正在發生深刻複雜變化。中國有獨特的政治優勢、制度優勢、發展優勢和機遇優勢，經濟社會發展依然有諸多有利條件，「我們完全有信心、有底氣、有能力譜寫『兩大奇蹟』新篇章。」
相關字詞﹕創新 「十四五」規劃和二〇三五年遠景目標