稱外部不穩因素多 中長期經濟規劃須重質

稱逆全球化加劇

發展立足點須放國內

習近平透露，文件起草組經過認真研究和測算，認為從經濟發展能力和條件看，中國經濟有希望、有潛力保持長期平穩發展，到「十四五」末達到現行的高收入國家標準、到2035年實現經濟總量或人均收入翻一番，是完全有可能的。

對於構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，習近平解釋稱，近幾年，隨着全球政治經濟環境變化，逆全球化趨勢加劇，有的國家大搞單邊主義、保護主義，傳統國際循環明顯弱化。在這種情况下，必須把發展立足點放在國內，更多依靠國內市場實現經濟發展。

習近平說，大家認為，中國發展仍然處於重要戰略機遇期，但面臨的國內外環境正在發生深刻複雜變化。中國有獨特的政治優勢、制度優勢、發展優勢和機遇優勢，經濟社會發展依然有諸多有利條件，「我們完全有信心、有底氣、有能力譜寫『兩大奇蹟』新篇章。」