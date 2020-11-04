習近平：2035年人均收入翻一番 十四五建議公布 科技自立自強是國家發展戰略支撐

習：十四五可達高收入國標準

該建議全文2萬多字，已由10月29日閉幕的中共十九屆五中全會通過。國務院將根據《建議》文件制定《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃綱要草案》。

《建議》提出，「十四五」時期經濟社會發展主要目標，是現代化經濟體系建設取得重大進展；更高水平開放型經濟新體制基本形成；社會文明程度得到新提高；生態環境持續改善；居民收入增長和經濟增長基本同步；及國家治理效能得到新提升，國防和軍隊現代化邁出重大步伐。

到2035年，中國經濟實力、科技實力、綜合國力將大幅躍升，經濟總量和城鄉居民人均收入將再邁上新的大台階，關鍵核心技術實現重大突破，進入創新型國家前列；基本實現新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化，建成現代化經濟體系；基本實現國家治理體系和治理能力現代化，基本建成法治國家；建成文化、教育、人才和體育強國。另外，人均GDP達到中等發達國家水平，中等收入群體顯著擴大，城鄉區域發展差距和居民生活水平差距顯著縮小；平安中國建設達到更高水平，基本實現國防和軍隊現代化；人民共同富裕取得更明顯的實質進展。

提打好關鍵核心技術攻堅戰

《建議》還提到「十四五」時期經濟社會發展必須遵循的原則，首先就是「堅持黨的全面領導」。堅持「創新」在中國現代化建設全局中的核心地位，把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐，深入實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略，完善國家創新體系，加快建設科技強國。

在強化國家戰略科技力量方面，提出制定科技強國行動綱要，打好關鍵核心技術攻堅戰。在人工智能、量子信息、集成電路、生命健康、腦科學、生物育種、空天科技、深地深海等領域，實施一批具有前瞻性、戰略性的國家重大科技項目。支持北京、上海、粵港澳大灣區形成國際科技創新中心。

落實港澳全面管治權 建維護國安制度

《建議》提到要保持香港、澳門長期繁榮穩定，落實中央對特別行政區全面管治權和維護國家安全的法律制度和執行機制，維護國家主權、安全、發展利益和特別行政區社會大局穩定。對於台灣，則仍提出推進兩岸關係和平發展和祖國統一，堅持一個中國原則和「九二共識」，強調高度警惕和堅決遏制「台獨」分裂活動。

明報記者

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