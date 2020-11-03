法疫下現號召襲擊華裔言論

帖文稱中國人散播病毒 巴黎檢方已調查

《巴黎人報》報道，因應疫情，法國總統馬克上周三（10月28日）宣布實施全國封鎖措施，隨後有關仇恨言論加速傳播，在巴黎以及近郊多個華裔聚居的城市，遭受威脅情况尤其受到關注。有約4萬亞裔居民的巴黎十三區區長傑羅姆·顧梅（Jerome Coumet）稱已關注到此事，並會保持警惕。法國華裔國會議員陳文雄上周六（10月31日）與法國亞裔高等理事會開會討論時表示，將盡快與警察局約談，迅速採取行動以避免局勢升級。

中國駐法國大使館、海外華人組織網站亦發出通知，提醒華僑華人注意人身安全。使館方面表示，要詳細了解並嚴格遵守法國政府發布的疫情防護政策，非必要不外出，盡量減少對外接觸。如遇盜搶等緊急情况，請務必及時報警，並聯絡中國駐法國使領館尋求協助。