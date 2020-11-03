曾立牌悼李文亮等人 網紅道士遭除名

被指誹謗斂財 利用宗教影響力營銷

陝西西安市長安區道教協會上周五（10月30日）發布公告稱，梁興揚網絡誹謗道教教職人員，製造矛盾與衝突，影響宗教和睦，以及「利用宗教影響進行商業營銷、藉教斂財、謀取個人利益」。依據《道教教職人員認定辦法》、《陝西省道教教職人員認定辦法》，免去梁興揚長安區道教協會秘書長職務。陝西省道教協會按程序於上月27日解除梁的教職人員資格。

上月發文稱退出道籍微博停更新

在遭除名前，梁興揚在10月10日曾透過其個人微博「全真道士梁興揚」發文稱，即日起，自願停更微博、退出道籍、辭去相關道教教職工作及道教相關社會職務，僅作為一名普通的愛國道教信仰者和傳統文化愛好者，「踐行自我、傳播正能量」。此後，梁興揚擁有逾300萬跟隨者的帳號停止更新。

疑似梁興揚新註冊名為「愛生活的修仙者」微博帳號，近日發布兩張同為西安市長安區道教協會的公告，除上述解除梁興揚教職人員資格公告外，還附有一則今年1月《關於梁興揚個人對武漢肺炎疫情捐款情况》的公告，稱梁興揚以個人名義向武漢市慈善總會捐款十萬元人民幣，「充分體現道教慈悲救難，濟世利人的愛國愛民精神。」對於相關指控，「愛生活的修仙者」說，「我用廟裏的香火錢買車買房了？對我的誣告和名譽侵權，等着法律的手段解決吧。」

梁興揚原是全真龍門派道士，在西安金仙觀清修。梁爆紅是在2015年，當年，針對美軍艦在南海行使「航行自由」，他用在南海「貼了一道符」應對。今年9月為包括李文亮在內558名在疫情中殉職的民間抗疫英雄製作靈位，此事引起海內外媒體關注。

明報記者