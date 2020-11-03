曾立牌悼李文亮等人 網紅道士遭除名

【明報專訊】曾自立558塊牌位，紀念新冠疫情「吹哨人」李文亮等抗疫殉職者的網紅（KOL）全真道士梁興揚（圖），日前突遭曾供職的陝西西安市長安區道教協會公告解除教職人員資格。公告稱梁興揚網絡誹謗道教教職人員，製造矛盾與衝突，影響宗教和睦及「利用宗教影響進行商業營銷、藉教斂財、謀取個人利益」。梁興揚透過微博斥責對方是妄加罪名。
被指誹謗斂財 利用宗教影響力營銷
陝西西安市長安區道教協會上周五（10月30日）發布公告稱，梁興揚網絡誹謗道教教職人員，製造矛盾與衝突，影響宗教和睦，以及「利用宗教影響進行商業營銷、藉教斂財、謀取個人利益」。依據《道教教職人員認定辦法》、《陝西省道教教職人員認定辦法》，免去梁興揚長安區道教協會秘書長職務。陝西省道教協會按程序於上月27日解除梁的教職人員資格。
上月發文稱退出道籍微博停更新
在遭除名前，梁興揚在10月10日曾透過其個人微博「全真道士梁興揚」發文稱，即日起，自願停更微博、退出道籍、辭去相關道教教職工作及道教相關社會職務，僅作為一名普通的愛國道教信仰者和傳統文化愛好者，「踐行自我、傳播正能量」。此後，梁興揚擁有逾300萬跟隨者的帳號停止更新。
疑似梁興揚新註冊名為「愛生活的修仙者」微博帳號，近日發布兩張同為西安市長安區道教協會的公告，除上述解除梁興揚教職人員資格公告外，還附有一則今年1月《關於梁興揚個人對武漢肺炎疫情捐款情况》的公告，稱梁興揚以個人名義向武漢市慈善總會捐款十萬元人民幣，「充分體現道教慈悲救難，濟世利人的愛國愛民精神。」對於相關指控，「愛生活的修仙者」說，「我用廟裏的香火錢買車買房了？對我的誣告和名譽侵權，等着法律的手段解決吧。」
梁興揚原是全真龍門派道士，在西安金仙觀清修。梁爆紅是在2015年，當年，針對美軍艦在南海行使「航行自由」，他用在南海「貼了一道符」應對。今年9月為包括李文亮在內558名在疫情中殉職的民間抗疫英雄製作靈位，此事引起海內外媒體關注。