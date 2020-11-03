華為擬建自家晶片廠 業內人士料幫助有限

美國針對華為的禁令從今年9月15日起生效，未經美國政府允許，使用美國技術的廠商不得對華為供貨。英國《金融時報》引述知情人士稱，華為正研究制訂計劃，在上海成立一家不使用美國技術的晶片廠，以使其在美國制裁下，能夠確保其核心的電信基礎設施業務有零部件供貨。

設廠上海 先試產低端晶片

兩名知情人士表示，該工廠將由華為的合作伙伴、由上海市政府支持的晶片研究企業上海集成電路研發中心營運。報道引述行業專家表示，在華為用光自去年以來囤積的進口晶片後，這家擬建的本地工廠或將成為一個新的半導體供應來源。

這家晶片製造廠最初將試產低端的45納米晶片，這是全球領先晶片廠商15年前開始採用的技術。但據熟悉該項目的晶片行業工程師與高管透露，華為希望在明年年底之前開始生產更先進的28納米晶片。這個計劃將使華為能夠生產智能電視及其他「物聯網」設備。

華為此後的目標是在2022年底前生產20納米晶片，這些晶片可用於製造其大部分5G電訊設備，使該業務即使在美國的制裁下仍能繼續進行。

知情者：智能手機晶片需更先進技術

不過報道指，一名聽取了相關計劃的半導體行業高級管理層表示，「擬建的新生產線對智能手機業務並無幫助，因為智能手機的芯（晶）片組需要在更先進的技術節點生產。」他表示，「但如果該項目成功了，加上該公司已積累的應該足夠兩年使用的芯（晶）片庫存，就可以成為其基礎設施業務通向可持續發展未來的一座橋樑。」

對於擬建晶片廠的傳聞，華為與上海集成電路研發中心均拒絕置評。