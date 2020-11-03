澳洲龍蝦清關延誤 對華出口暫停 澳方警告勿歧視篩查 外交部：保障消費者

大量龍蝦死亡變質

《澳洲人報》援引代表澳洲龍蝦產業的機構「Southern Rocklobster Limited」執行官科森蒂諾（Tom Cosentino）稱，由於中國進口檢驗措施升級，澳洲龍蝦遭遇通關延誤。雖然已有一批貨物完成清關，但在實施新檢驗程序的過程中，仍有其他延誤風險，因此大多數澳洲出口商已決定停止向中國發貨。

前述報道稱，在上周四（10月29日），有3批澳洲龍蝦在上海滯留，而另有6批龍蝦在深圳和廣州順利通關，沒有遇到任何監管方面的新障礙。

澳洲警告：倘歧視產品違貿易法

澳洲廣播公司（ABC）報道，伯明翰證實有關龍蝦通關延誤消息，表示澳方正在尋求中方解釋，同時警告說如果中國歧視澳洲產品，可能違反國際貿易法。但目前，伯明翰或澳方其他政府部門仍無法與中方相關部門取得溝通。

澳洲農業部長利特爾普勞德（David Littleproud）稱，中國正在對五成以上澳洲岩龍蝦（Rock lobster）進行額外的金屬含量檢測。他說，若中國措施升級，澳洲政府保留將事件訴諸世界貿易組織的權利。

報道指，澳洲龍蝦年出口額逾7億澳元（約38億港元），澳出口至中國的龍蝦，在2018至2019年佔出口總數94%。中文財經媒體「澳洲財經見聞」援引澳洲農業資源經濟局（ABARES）數據指，中國民眾收入水平提高推動龍蝦需求和價格上漲，澳洲龍蝦產業未來的增長很可能取決於中國。

首8月澳對華出口額按年跌7.5%

今年以來，中國陸續對澳洲牛肉、大麥、棉花、煤炭等出口實施不同程度的限制措施（另見表）。有分析指，相關做法是中澳關係因新冠疫情、中美角力等問題持續交惡後，中方因應澳方作為而在貿易方面進行報復。

據澳洲統計局數據，2019年，中國為澳洲最大的出口及進口市場，雙邊貨物進出口總額超1584億美元（約12278億港元）；澳洲出口到中國的主要產品包括鐵礦砂、煤、牛肉、葡萄酒等。而中國海關總署數據顯示，今年前8個月，澳洲對華出口總值為757億美元（約5868億港元），與去年同期比較下降7.5%。

外交部發言人汪文斌昨表示，中國海關依法對進口海產品在進口的口岸實施檢驗檢疫，合格後放行。「這既是執行國家有關法律法規的要求，也是保障中國消費者食用安全的需要。」對於中澳關係，汪文斌又說，希望澳方多做有利於中澳互信與合作、符合中澳全面戰略伙伴關係精神的事，推動中澳關係早日重回正軌。

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