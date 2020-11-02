河南漢酒店「創黨建國」任大總統 外國申庇護被拒 涉勾結間諜囚13年

中央政法委微信公眾號「長安劍」昨披露，1964年出生的張姓男子，在案發前為河南省一省直屬機關工作人員。2012年因工作不順對單位心存不滿，之後又經商不利導致債務危機愈來愈大。河南鄭州市國家安全局警員稱，「他光欠一家煙酒店就3萬多元，一直都沒有還上（欠款）。」報道稱，張男心態失衡，逐漸產生了通過全民選舉，實現西式政治制度，營造一個「理想社會」的想法。

官媒：因負債產生建「理想國」思想

2018年4月底，張請假以旅遊名義出國，在落腳的酒店內起草「建國綱領」和「建黨綱領」。他又在酒店房間內舉行儀式，宣布成立「中國民主共和黨」和「中華民主聯邦共和國」，並宣誓出任「大總統」及頒布「總統一號令」。他還僱用在境外按摩店內結識的徐×全程攝錄，又將「宣誓照片」上傳至多個微信群傳播。張隨後兩次申請政治庇護但均遭所在國拒絕。

前述報道稱，境外間諜主動找到張，承諾幫助和提供經費支持他「創黨」和「建國」，但需要他回到內地蒐集「紅頭文件」。張此前在單位接受過國家安全教育，雖意識到對方意圖不軌，但還是答應交易。

報道指境外間諜提供經費支持

返回內地後，張男在鄭州市區租了一間辦公室作為「黨部」，又製作《中國的未來》等一大批文件資料和「黨員發展」計劃，先後招攬兩名「黨員」。為保證與間諜機關的經濟聯絡，還註冊了幾家空殼公司。去年4月，當張準備再次派人出境，與間諜組織接頭時，被國家安全機關抓獲。

今年8月，鄭州市中級法院宣判，張因涉與境外間諜機關勾結，非法「組黨結社」，以顛覆國家政權罪和間諜罪被判處有期徒刑13年，剝奪政治權利4年。