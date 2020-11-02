穗辦實習班加快港澳融入 珠海另有「特訓營」提供近千職位

有關「優職英才」計劃培訓班10月31日至11月1日在廣州舉行。中新社報道，該實習計劃由廣州市委統戰部、廣州政府港澳事務辦公室、共青團廣州市委等單位聯合開展。昨日，培訓班學員在廣州天河區港澳青年之家與港澳青年創業者交流實習經驗，了解港澳青年應如何增強自身本領、盡快融入企業，為今後就業積累工作經驗。

實習班為期半年 提升認同歸屬感

在未來半年的實習過程中，主辦方每月還將安排港澳實習學生參加南沙自貿區體驗之旅、粵港澳大灣區互聯網媒體考察之旅、企業考察之旅、營商環境考察之旅、嶺南文化導賞、就業創業技能培訓等以大灣區為主題的參觀體驗和職場素養提升活動，不斷提升港澳青年對廣州的認同感和歸屬感，帶動吸引更多港澳青年主動了解和融入廣州。據參與計劃的香港學生代表祝拓表示，希望能通過參與優職英才計劃，能讓自己從職場「小白」（新手）盡快成長為職業青年。

逾百巨企「特訓營」覓人才

另據中新網，「珠澳新智薈」之「粵澳名企行」2020粵澳大學生就業實踐能力特訓營，10月31日在珠海度假村正式拉開帷幕。本屆特訓營是為落實《粵港澳大灣區發展規劃綱要》中「打造粵港澳大灣區教育和人才高地」的要求，聯動粵港澳大灣區50多家高校，以及珠海的格力電器、金山軟件、湯臣倍健等100家知名企業參與，為粵澳大學生提供近千個就業實習崗位。參加特訓營的學生代表來自澳門大學、中山大學、北京師範大學珠海校區等30餘所高校，活動將持續到本月8日。