第七次普查 人普辦：助制訂「十四五」 稱老齡化加劇 人口發展邁轉折期

中國1990年起每隔10年展開一次全國人口普查。上次普查是在2010年，官方2011年公報指統計得出全國總人口約為13.7億。去年10月31日，國務院宣布定於今年展開第七次普查，並將於2021年發布主要數據公報。

根據官方公告，此次普查對象為從11月1日零時起在中國境內的「自然人」（個人）以及在境外但未定居的中國公民，不包括在中國境內短期停留的境外人員。調查的主要內容包括姓名、公民身分證號碼、性別、年齡、民族、受教育程度、行業、職業、遷移流動、婚姻生育、死亡、住房等情况。其中「公民身分號碼」為新增內容，李曉超稱，統計部門將用於與公安、衛健委等部門行政紀錄比對核查，從而確保數據真確。

本地人填短表 抽一成人填長表

此次普查登記表格根據不同對象和內容分4類，包括《普查短表》、《普查長表》、《港澳台居民和外籍人員普查表》和《死亡人口調查表》。普查短表供港澳台居民和外籍人員外全部人填報，再從中抽一成人填寫長表，調查更為詳細人口結構信息。港澳台人口數將按各自政府公布資料計算。

第七次全國人口普查首次採取自主填報和電子登記等方式。普查員將使用包括智能手機或平板電腦等電子設備登記信息，並即時上傳至普查數據採集處理中心。公眾可選擇由普查員上門登記或者通過網絡自主填報。選擇自主填報方式者需根據普查員在上門摸底（核查情况）階段提供的二維碼（QR Code）、自主填報碼及密碼，在11月5日前填報。未能按時自主申報者，普查員將入戶登記普查表。

此前在10月11至31日，普查員已開始「摸底」，逐門逐戶勘察，摸清各區域住房數量和地址，並入戶通知普查，詢問登記方式，了解住戶大致情况。新華社報道，北京朝陽區亞運村街道普查指導員高紅燕說，得益智能化設備，此次比上一次普查更為高效，每次信息登記只需約10分鐘。

上海寶山區劉女士因為出差頻繁選擇自主填報，「用手機掃碼就能登記信息，方便多了」。

統計局：可為「十四五」提供重要信息

李曉超日前表示，自第六次全國人口普查以來，中國人口發展的內在動力和外部條件發生「重要轉折性變化」，人口總規模增長慣性減弱，勞動年齡人口波動下降，老齡化不斷加劇。他說，此次普查可以為編制「十四五」規劃「推動高質量發展，為完善人口發展戰略和政策體系、促進人口長期均衡發展提供重要信息支持」。

（綜合報道）

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