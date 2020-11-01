疑不滿工作及醫院治療 穗刀手斬兩醫護跳樓亡

傷者曾做隊長到武漢抗疫

廣州天河區警方證實事件，並透露疑犯為35歲黑龍江籍趙姓男子，他曾在中大三院就診，案件仍在進一步偵辦中。網上流傳短片顯示，一名刀手正在追趕醫護和保安，有醫生白袍染血，狀似受傷，逃避刀手。另有網傳消息稱，當時醫院內很多人四處逃跑，現場有血漬，事後警察和保安在各個樓層搜尋疑犯。

《新京報》報道，兩名傷者被送入深切治療部（ICU）搶救，其中一人為中大三院精神心理科副主任陶炯，他曾作為第4批援鄂醫療隊隊長到抗疫最前線。該院一名工作人員表示，目前急診等科室維持正常服務，精神心理科則暫停接診，恢復時間尚不確定。

接報出警的天河公安分局石牌派出所一名工作人員透露，疑犯生前任職於廣州動物園。一份疑似趙男在微信朋友圈發布的遺書顯示，其自稱在廣州動物園工作期間受到不公正待遇，導致精神壓力巨大，去中大三院求診後對治療效果不滿意。但遺書中提到的主治醫生並非被斬傷的陶炯。另外，網上還有一份疑似趙去年2月發出的舉報帖文，舉報人自稱廣州動物園飼養員。