內地盜墓黨學識技能兼備 媒體揭秘 警：河南陝西山西高危

精準探墓定位 靠風水工程知識挖掘

早在春秋時期「禮崩樂壞」後，厚葬之風興起，盜墓就已開始盛行，兩千年來從未斷絕。《中國新聞周刊》報道，盜墓流程大致分為探墓定位、打洞挖掘，最後由專人進行「清坑」，其中探墓是最難也是最重要的環節。安徽淮南市警方2018年10月偵破的武王墩盜墓案，盜墓現場「總指揮」夏玉震擅長看風水、打探針、定墓室，曾被全國很多盜墓集團邀請參加盜掘。警方表示，他們能精準探得古墓位置，淮南市山南新區公安分局刑偵大隊大隊長高坤稱，盜墓者只要打3至5根探針，就能確定棺槨位置。

找到古墓後，爆破打盜洞也需要專業技術，故這些人被稱為「工程師」。「工程師」要懂天文、地理、風水、星象、氣象甚至土木工程。完成墓穴定位及爆破作業後，才由「苦力」進場挖取泥土，最後再由專業人員「清坑」。

考古人員警方驚歎專業手法

據武王墩盜墓案疑犯供述，2015年從武王墩墓北部正上方打了一個16米深的豎洞，因塌方，又在豎洞旁打一個方孔斜洞進入第一個墓室；一個月後，又在墓室右側開一個方孔斜洞，進到另一個墓室。本想打通主室，但因牆厚兩米，主室木質結構已全部塌方，才沒進去。高坤說，盜墓者當時採取了擠壓式爆破法，即在地下埋好炸藥，爆炸時將泥土擠壓到兩邊，形成一個可容人進出的洞穴。不僅省時而聲音小，還不易塌方，地面也不見土，難以發現。

在盜墓這行，較經典的要數2005年的陝西敬陵盜墓案。該陵墓主人是唐貞順皇后武氏武惠妃。該案主角楊彬是自學的專家級文物鑑賞高手，他用6個通宵，將重達27噸的石棺槨，切成31塊發往廣州，後以100萬美元賣到美國。楊彬的專業手法讓考古人員和警方驚歎不已，首先其選的古墓，不屬國家或省級重點文物單位，不易被注意，但他卻能判斷出墓葬等級和價值。其次深達35米盜洞直通石墓門，計算極精準；吊搬石棺槨也很專業，兩個月裏，沒走露半點風聲。

近年多高科技犯案 文物地圖成工具

近年文物犯罪多採用高科技手段，包括紅外夜視儀、金屬探測器等。警方稱，盜墓者甚至在古墓附近架設攝像機，遠程監控，確定沒人才開工。淮南市警方今年4月破獲一宗盜墓案，疑犯身上竟有各地縣誌、市誌，上面詳細記有古墓分佈。一些文物系統出版的《文物地圖集》也成為盜墓工具書，甚至一些古墓葬的經緯度都被標註出來。

警方稱，河南、陝西、山西等地已成為盜墓高危地區，並形成高度的職業化。盜墓者通過網絡，在全國範圍內聯繫。而且分工更細化，形成集盜掘、運輸、窩藏、銷贓一條龍的文物犯罪網絡。從內地盜掘、運輸到口岸、走私出境，直至文物出現在海外交易市場，常常只需幾天時間。很多盜墓者也以此為生，安徽一名盜墓賊在獄中曾放言，他看中一座古墓，是他心中的「紫禁城」，出獄後第一件事就是將這座古墓盜了。

（綜合報道）

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