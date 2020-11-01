駐京周記：一年隔離三四月

屢因工作隔離 同行朋友圈「點讚」

因為工作關係，今年一年僅記者本身被隔離的時間，加起來共有三四個月之多。最長時間長達一兩個月，最短時間僅為一日。以至於每次發朋友圈表示又因為工作進入隔離狀態，總會收獲同行「惡意滿滿」的點讚。這並不是同行在幸災樂禍，而是頗有「難兄難弟」的意味。一日的隔離期，看起來似乎有點反防疫常識，實際上卻是目前內地在涉及中央領導人出席的大型採訪活動中必不可少的指定動作。這不僅需要短時間快速的核酸檢測技術，亦需要全閉環管理。該制度從今年兩會始，至上月深圳改革開放40周年紀念大會甚至本次五中全會，不論中央與地方，大會堂或前海禮堂，均在執行，堪稱高效與經濟。

確保防疫下便利通關愈快愈好

記者在港隔離期間，不斷有仍在內地未回港的本港記者私下打聽隔離事宜和注意事項。記者也曾於朋友圈內看到，有從本港派往內地駐站的記者同樣在內地執行隔離政策。而今次記者返港時，深圳灣口岸雖不能形容人聲鼎沸，但也絕非冷冷清清。這顯示即便兩地防疫封關的當下，仍有大量因公或因私的民眾往返兩地。即便在當下疫情等因素導致香港酒店行業不景房費大減，但若進行全套內地和香港隔離政策，費時費事不說，仍需花費萬餘人民幣。

當得知港府將於本月推行居粵港人持新冠肺炎核酸陰性報告返港可免14日隔離的舉措，記者便與需要返港的同行說起這事，大家都不約而同希望，在確保防疫情况下，這種便利推行得愈快愈好，範圍愈廣愈好。即便短時間不能做到完全無隔離，也希望可以效仿前述「一日隔離」的方式，免於隔離的折磨，減低兩地往來的不便。

明報記者 鄭海龍